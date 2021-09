NORDIC ID OYJ





YHTIÖTIEDOTE 2.9.2021 KELLO 10:00





MUUTOKSIA NORDIC ID OYJ JOHTORYHMÄSSÄ

Nordic ID Oyj operatiivinen johtaja ja yhtiön johtoryhmän jäsen Markus Anttila on irtisanoutunut ja jatkaa uraansa yhtiön ulkopuolisissa tehtävissä.

Toimitusjohtaja Juuso Lehmuskoski kommentoi:

”Haluan kiittää Markusta hänen tärkeästä panoksestaan Nordic ID:n operatiivisen toiminnan kehittämiseksi ja parantamiseksi. Toivotan Markukselle menestystä tulevissa tehtävissä. Operatiivisen johtajan tehtävät siirtyvät jatkossa toimitusjohtajalle sekä muulle yhtiön toimivalle johdolle. Yhtiö ei välittömästi nimitä uutta operatiivista johtajaa.”





Lisätietoja:

Juuso Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puh. 040 510 3790

Hyväksytty neuvonantaja: Translink Corporate Finance Oy, puh. 0400 735 835





