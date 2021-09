English Finnish

SSH Communications Security Oyj

Pörssitiedote 2.9.2021

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N OSAKKEIDEN MERKINTÄ OPTIO-OIKEUKSILLA



SSH Communications Security Oyj:n vuoden 2018 optio-ohjelman optio-oikeuksilla on merkitty yhteensä 24.000 yhtiön uutta osaketta merkintähintaan 2,09 euroa osakkeelta, merkintähinta yhteensä 50.160,00 euroa. Osakkeiden merkintähinnasta kirjataan nimellisarvoa vastaava osa osakepääomaan ja nimellisarvon ylittävä osa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakemerkinnöistä johtuva osakepääoman korotus, yhteensä 720,00 euroa on merkitty kaupparekisteriin tänään. SSH Communications Security Oyj:n osakepääoma on korotuksen jälkeen 1.164.786,99 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä on 38.826.233 kappaletta.

Uudet osakkeet on tänään merkitty kaupparekisteriin. Merkityt osakkeet listataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa ja ne ovat kaupankäynnin kohteena 3.9.2021 alkaen.





SSH Communications Security Oyj



Niklas Nordström

Talousjohtaja





Lisätietoja:

Niklas Nordström, talousjohtaja, puh. +358 50 541 0543





