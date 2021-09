English Finnish

Solidiumin vuosikertomus 2020-2021 on julkaistu 2.9.2021 klo 10.30 PDF-muodossa osoitteessa https://www.solidium.fi/fi/julkaisut-ja-media/vuosikertomus/ .

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Antti Mäkinen, puh. 010 830 8905





Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti merkittävissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Solidium on omistajana kahdessatoista merkittävässä pörssilistatussa yhtiössä, joissa kaikissa Solidium on vähemmistöomistajana (Elisa Oyj, Kemira Oyj, Konecranes Oyj, Metso Outotec Oyj, Nokia Oyj, Nokian Renkaat Oyj, Outokumpu Oyj, Sampo Oyj, SSAB AB, Stora Enso Oyj, TietoEVRY Oyj ja Valmet Oyj). Solidiumin sijoitusvarallisuuden arvo on noin 10,1 miljardia euroa. Lisätietoja: www.solidium.fi.