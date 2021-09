Midland intersecte de nouvelles zones de Cu-Au-Mo-Ag sur son projet Mythril

English French

MONTRÉAL, 02 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V : MD) a le plaisir d’annoncer l’intersection en forage près de la surface de nouvelles zones minéralisées sur son projet de Cu-Mo-Au-Ag Mythril, détenu à 100 % par Midland et situé dans la région d’Eeyou Istchee Baie-James au Québec. Midland a découvert Mythril par prospection, à la fin de l’année 2018, et a conclu un investissement stratégique avec BHP Canada Inc. (« BHP ») au printemps 2019 totalisant 5,85 millions de dollars pour réaliser de l’exploration pour le cuivre au Québec.



La dernière campagne de forage terminée à la fin du mois de juin a consisté en sept (7) sondages totalisant 1 647 mètres. Ce programme visait principalement de nouvelles cibles géologiques développées à l’aide d’une modélisation 3D. Ce modèle avait fait ressortir plusieurs secteurs peu forés ayant comme caractéristiques des hausses de chargeabilité du levé de polarisation provoquée (PP) situées près du contact avec les conglomérats.

Le sondage MYT-21-38, situé sur la ligne 5+00E, testait une ouverture latérale d’environ 300 mètres entre les sondages MYT-19-01 et MYT-19-03. Le sondage MYT-21-38 a retourné une zone minéralisée entre 56,50 et 85,00 mètres titrant 0,59% Cu, 0,05 g/t Au, 1,87 g/t Ag et 0,025% Mo (0,74% éq.Cu*) sur 28,50 mètres incluant 1,02% Cu, 0,09 g/t Au, 2,62 g/t Ag et 0,048 % Mo (1,29% éq.Cu*) sur 10,50 mètres de 56,50 à 67,00 mètres. Cet intervalle inclut deux zones à haute teneur ayant retourné 8,73% Cu, 1,29 g/t Au, 22,4 g/t Ag et 0,87% Mo (13,2% éq.Cu*) sur 0,50 mètre de 57,80 à 58,30 mètres ainsi que 3,50% Cu, 0,11 g/t Au, 6,17 g/t Ag et 0,04% Mo (3,77% éq.Cu*) sur 1,20 mètre de 59,80 à 61,00 mètres. Cette zone est incluse dans un plus large intervalle ayant titré 0,25% éq.Cu* sur 104,60 mètres de 18,0 à 122,60 mètres.

Le sondage MYT-21-39 complété sur la ligne 6+00E a recoupé une zone à Cu-Au titrant 1,34% Cu, 3,14 g/t Au, 10,14 g/t Ag et 0,005% Mo (3,55% éq.Cu*) sur 3,10 mètres entre 227,60 et 230,70 mètres incluant 2,32% Cu, 13,75 g/t Au, 40,3 g/t Ag et 0,002% Mo (11,90% éq.Cu*) sur 0,70 mètre de 230.00 à 230.70 mètres. Cet intervalle est inclus dans un plus large intervalle ayant retourné 0,25% éq.Cu* sur 59,70 mètres entre 171,0 et 230,70 mètres.

Le sondage MYT-21-40 complété sur la ligne 8+00E a retourné une zone de 0,63% éq.Cu* sur 5,0 mètres de 21,00 à 26,00 mètres ainsi qu’une seconde zone ayant retourné 0,53% éq.Cu* sur 3,75 mètres de 96,75 à 100,50 mètres. Entre 146,50 et 152,00 mètres, un autre intervalle minéralisé a titré 0,25% éq.Cu* sur 5,50 mètres. De plus, un intervalle aurifère a été recoupé dans ce sondage avec une valeur de 5,95 g/t Au sur 1,50 mètre de 192,00 à 193,50 mètres.

Le sondage MYT-21-41 (ligne 10+50E) a retourné un intervalle de 0,40% éq.Cu* sur 5,0 mètres entre 72,00 et 77,00 mètres incluant une zone à 1,82% éq.Cu* sur 0,75 mètre entre 72,00 et 72,75 mètres.

La zone de cuivre-molybdène-or-argent (Cu-Mo-Au-Ag) Mythril englobe une série de champs de blocs minéralisés sub-en-place et d’indices de Cu-Mo-Au-Ag répartis sur une distance de plus de 3 kilomètres. Située à environ 7 kilomètres au sud de la route Transtaïga et encaissée dans des roches archéennes de la Province du Supérieur, une première campagne de prospection de neuf jours en 2018 s’est soldée par la découverte de 11 nouveaux indices de Cu-Mo-Au-Ag et 2 indices de molybdène en surface qui ont notamment livré des valeurs de 2,74 % Cu, 0,44 g/t Au, 0,06 % Mo et 24,3 g/t Ag sur 2,7 mètres dans une rainure sur l’indice Celeborn. Cinquante-sept (57) échantillons choisis provenant d’affleurements minéralisés répartis sur une étendue latérale de 2 kilomètres ont livré des teneurs moyennes de 2,03 % Cu, 0,48 g/t Au, 0,18 % Mo et 18,3 g/t Ag. En tout, cent seize (116) blocs minéralisés ont été trouvés et présentent des teneurs moyennes de 1,92 % Cu, 0,87 g/t Au, 0,11 % Mo et 20,7 g/t Ag.

Les équipes de Midland sont présentement de retour sur le terrain pour entreprendre une nouvelle campagne de prospection sur Mythril ainsi qu’à l’échelle régionale sur une série de nouvelles cibles.

Tableau 1 : Sommaire des meilleurs résultats Mythril (Campagne de forage 2021)

Sondage De À Larg.(m) Cu% Au g/t Ag g/t Mo % éq.Cu* MYT-21-37 144.00 172.50 28.50 0.07 0.02 0.50 0.001 0.10 incluant 147.00 148.00 1.00 0.35 0.57 3.10 0.000 0.76 et 166.50 169.50 3.00 0.20 0.04 1.56 0.003 0.25 202.00 236.50 34.50 0.10 0.01 0.51 0.001 0.12 incluant 218.90 233.00 14.10 0.16 0.02 0.78 0.001 0.18 MYT-21-38 18.00 122.60 104.60 0.20 0.02 0.73 0.008 0.25 incluant 56.50 85.00 28.50 0.59 0.05 1.86 0.020 0.74 incluant 56.50 67.00 10.50 1.02 0.09 2.62 0.048 1.29 incluant 57.80 58.30 0.50 8.73 1.29 22.40 0.868 13.19 et 59.80 61.00 1.20 3.50 0.11 6.17 0.037 3.77 incluant 75.00 78.50 3.50 1.20 0.10 4.77 0.011 1.34 incluant 111.00 111.50 0.50 1.64 0.16 6.77 0.005 1.81 MYT-21-39 171.00 297.00 126.00 0.10 0.08 0.63 0.003 0.17 incluant 171.00 230.70 59.70 0.13 0.17 0.86 0.001 0.25 incluant 206.10 209.70 3.60 0.48 0.02 0.86 0.002 0.51 incluant 209.00 209.70 0.70 1.23 0.06 2.11 0.009 1.32 incluant 227.60 230.70 3.10 1.34 3.14 10.14 0.005 3.55 incluant 230.00 230.70 0.70 2.32 13.75 40.30 0.002 11.90 MYT-21-40 21.00 26.00 5.00 0.50 0.06 3.24 0.017 0.63 incluant 22.25 23.00 0.75 1.71 0.13 7.45 0.045 2.03 96.75 100.50 3.75 0.45 0.07 3.46 0.001 0.53 incluant 98.00 98.75 0.75 1.54 0.29 13.55 0.002 1.85 146.50 152.00 5.50 0.22 0.02 1.37 0.003 0.25 192.00 193.50 1.50 0.01 5.95 0.06 0.000 4.01 MYT-21-41 27.75 29.25 1.50 0.62 0.05 4.26 0.002 0.69 72.00 77.00 5.00 0.36 0.02 2.21 0.004 0.40 incluant 72.00 72.75 0.75 1.60 0.06 9.43 0.028 1.82 89.25 90.00 0.75 1.89 0.03 6.93 0.009 2.00 126.30 128.80 2.50 0.21 0.02 1.01 0.003 0.24 146.20 146.70 0.50 1.28 0.13 10.70 0.070 1.72 MYT-21-42 29.00 30.75 1.75 1.49 0.09 8.93 0.019 1.70 incluant 29.00 30.00 1.00 2.03 0.14 11.90 0.022 2.31 39.00 40.75 1.75 0.20 0.03 2.48 0.002 0.25 132.00 133.00 1.00 0.29 0.03 1.14 0.013 0.38 158.90 160.00 1.10 0.28 0.06 1.10 0.011 0.37 172.00 172.75 0.75 0.37 0.06 1.04 0.001 0.41 MYT-21-43 145.00 146.00 1.00 0.13 0.77 8.11 0.001 0.72 213.00 214.50 1.50 0.01 0.13 0.40 0.000 0.09 235.00 236.50 1.50 0.02 0.11 0.22 0.001 0.10

*Les prix des métaux utilisés pour calculer les teneurs en éq.Cu sont : 1 285 $/oz Au, 2,77 $/lb Cu, 15 $/oz Ag, 10,90 $/lb Mo. Le taux de récupération présumé des métaux est de 100 %.

**Noter que l’épaisseur réelle des intervalles minéralisés ne peut être déterminée avec les informations disponibles à l’heure actuelle.

Contrôle de la qualité

La conception du programme d’exploration et l’interprétation des résultats sont effectués par des personnes qualifiées appliquant un programme d’assurance-qualité et de contrôle de la qualité conforme aux meilleures pratiques de l’industrie, incluant l’utilisation de standards et de blancs pour chaque 20 échantillons. Les échantillons de roches du projet sont analysés pour l’or par pyroanalyse standard sur une fraction de 30 grammes avec fini par spectroscopie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES; Au-ICP21) ou avec fini gravimétrique (Au-GRA21) aux laboratoires d’ALS Minerals à Vancouver en Colombie-Britannique. Tous les échantillons sont aussi analysés pour plusieurs éléments par la méthode ICP-AES à quatre acides (ME-ICP61) aux laboratoires d’ALS Minerals à Vancouver en Colombie-Britannique. Les échantillons dont la teneur en cuivre, zinc, molybdène ou nickel dépasse 1 % sont réanalysés par la méthode ICP-AES à quatre acides optimisée pour les hautes teneurs.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or, d’éléments du groupe du platine et de métaux usuels de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que BHP, Wallbridge Mining Company Ltd, Probe Metals Inc., Mines Agnico Eagle Limitée, SOQUEM inc., Osisko Développement Corporation, le Fonds d’exploration minière du Nuvavik et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

Ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par Mario Masson géo., Vice-président Exploration chez Midland et personne qualifiée selon le Règlement 43-101.

