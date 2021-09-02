天演宣布出席第十九届摩根士丹利全球医疗健康年会

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中国苏州和美国旧金山, Sept. 02, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 天演药业（以下简称“公司”或“天演”）（纳斯达克股票代码：ADAG）是一家平台驱动的临床阶段生物制药公司，致力于发现并开发以原创抗体为基石的新型癌症免疫疗法。公司今日宣布，天演联合创始人、首席执行官兼董事长罗培志博士将参加2021年9月9日至15日线上举行的第十九届摩根士丹利全球医疗健康年会。



会议具体信息如下：

发言日期：美国东部时间，2021年9月10日，周五

发言时间：美国东部时间，下午两点

网络直播：链接（可支持三十天回放）

关于天演药业

天演药业（纳斯达克股票代码：ADAG）是平台驱动并拥有自主平台产出的临床产品开发阶段的生物制药公司，公司致力于发现并开发以原创抗体为基石的新型癌症免疫疗法。借力于计算生物学与人工智能，凭借其全球首创的三体平台技术（新表位抗体NEObody™，安全抗体SAFEbody™及强力抗体POWERbody™），天演药业已建立起聚焦于新型肿瘤免疫疗法的独特原创的抗体产品线，以解决尚未满足的临床需求。天演已和多个全球知名合作伙伴达成了战略合作关系，并以其多种原创前沿科技为合作伙伴的新药研发赋能。

如需了解更多信息，请访问：https://investor.adagene.com。

公司联系人：

吴瑛

天演药业

0512-8777-3632 转 8660

ir@adagene.com



投资者联系人：

Bruce Mackle

LifeSci Advisors

(01)646-889-1200

bmackle@lifesciadvisors.com





