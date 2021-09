Important investissement de 2 millions $ dans la relève neuroscientifique canadienne

English French

MONTRÉAL, 02 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour une deuxième année consécutive, la Fondation Brain Canada se joint à des fondations privées pour accorder 100 000 $ chacun à 20 chercheurs en début de carrière de partout à travers le pays. Appuyé par la Fondation Azrieli, la Fondation familiale Arrell et la Fondation familiale Alvin Segal, le programme Futurs leaders canadiens de la recherche sur le cerveau de la Fondation Brain Canada a comme mission de financer les idées les plus brillantes et audacieuses à un moment charnière de la carrière d’un chercheur : à ses débuts.



« En leur offrant un soutien en début de carrière, nous donnons à de jeunes chercheurs prometteurs l’élan dont ils ont besoin pour explorer des axes de recherche audacieux et novateurs, et qui ont le potentiel de découvrir des solutions aux maladies telles que la maladie de Parkinson, l’épilepsie, la sclérose en plaques, et plus encore, » dit Viviane Poupon, Ph. D. Présidente et chef de la direction, Fondation Brain Canada. « Je suis persuadée que ces investissements d’aujourd’hui permettront de relever les défis de demain. »

Ce programme permet aux chercheurs ayant besoin de financement initial d’explorer des idées novatrices tout en mettant en œuvre des ressources durables afin qu’ils puissent maintenir leur poste de recherche indépendant tout au long de leur carrière. Dans le cadre de ce programme, la Fondation Brain Canada lancera chaque année des concours de financement ouverts, appuyant, à terme, 100 chercheurs en début de carrière.

« Recevoir du financement d’organisations telles que la Fondation Brain Canada m’aidera à lancer ma carrière de chercheuse indépendante et accroître mon équipe, » dit Galen Wright, professeur adjoint au département de pharmacologie et de thérapeutique à l’université du Manitoba et futurs leaders canadiens de la recherche sur le cerveau 2020. « Nos recherches devraient mener à une meilleure compréhension de la façon dont les processus de réparation d’ADN sont impliqués dans le trouble neurodéveloppemental appelé syndrome de Rett.

Cette année, les 20 lauréats axent leurs recherches dans les sphères de la science scientifique fondamentale, translationnelle et clinique afin de mieux comprendre les mécanismes du cerveau ainsi qu’une variété de troubles et de maladies neurologiques. De l’étude des tumeurs cérébrales pédiatriques aux effets de l’isolement sur notre santé mentale, en passant par la cause de la bipolarité, ces étoiles montantes sont en voie de renforcer l’écosystème de la recherche sur le cerveau et améliorer le sort de la population canadienne.

« Ce projet représente le plus grand risque que j’aie jamais pris, » affirme Benoit Laurent, professeur adjoint à l’université de Sherbrooke et futurs leaders canadiens de la recherche sur le cerveau 2020. « Les percées en science découlent de l’audace et de l’imagination. Sans risques, il n’y a pas de récompenses. »

Le financement du programme Futurs leaders canadiens de la recherche sur le cerveau est possible grâce au soutien financier de Santé Canada, par le biais du Fonds canadien de recherche sur le cerveau, un partenariat novateur entre le gouvernement du Canada (par le biais de Santé Canada) et la Fondation Brain Canada, et la Fondation Azrieli, la Fondation familiale Arrell et la Fondation familiale Alvin Segal.

Pour en apprendre davantage sur la cohorte de l'année en cours Futurs leaders canadiens de la recherche sur le cerveau et pour lire à propos de leurs projets, visitez : https://braincanada.ca/fr/repertoire-des-travaux-subventionnes/.

Futurs leaders canadiens de la recherche sur le cerveau 2020

La rigueur du processus d’examen de la Fondation Brain Canada garantit que les projets sont sélectionnés en fonction de leur excellence et leur nature innovatrice. Pour ce concours, un total de 180 candidats de partout au pays ont présenté une lettre d’intention qui fut examinée par un comité d’évaluation par des pairs. Cinquante-sept chercheurs ont par la suite reçu une invitation pour envoyer une demande de bourse détaillée et complète, où 20 lauréats furent choisis après un second tour d’évaluation par les pairs.

Lauréats d’une bourse :

Simon Chen, Ph. D. Université d’Ottawa Nader Ghasemlou Ph. D. Université Queen’s George Ibrahim, Ph. D. The Hospital for Sick Children Julia Kam, Ph. D. Université de Calgary Shannon Kolind, Ph. D. Université de Colombie-Britannique Jasmin Lalonde, Ph. D. Université de Guelph Benoit Laurent, Ph. D. Université de Sherbrooke Yun Li, Ph. D. The Hospital for Sick Children Luka Milosevic, Ph. D. Réseau de santé universitaire Bratislav Misic, Ph. D. Université McGill Sue-Ann Mok, Ph. D. Université de l’Alberta Wilten Nicola, Ph. D. Université de Calgary Vijay Ramaswamy, Ph. D. The Hospital for Sick Children Derya Sargin, Ph. D. Université de Calgary Chantelle Sephton, Ph. D. Université Laval Greg Silasi, Ph. D. Université d’Ottawa Trevor Steve, Ph. D. Université de l’Alberta Tamara Vanderwal, Ph. D. Université de Colombie-Britannique Anne Wheeler, Ph. D. The Hospital for Sick Children Galen Wright, Ph. D. Université du Manitoba

