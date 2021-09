Kia Canada annonce ses résultats de vente d’août et des ventes record de véhicules d’occasion certifiés (VOC)

English French

Kia Canada annonce le 2 e meilleur mois d’août de l’histoire de l’entreprise, atteignant 8 345 ventes

La marque enregistre 8 mois de record consécutifs et le meilleur mois d’août de ventes de VOC

Kia Canada reçoit plusieurs mentions de VincentricMC pour la valeur de ses VOC



TORONTO, 02 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, Kia Canada a annoncé le 2e meilleur mois d’août de l’histoire de l’entreprise, après avoir vendu 8 345 unités. La marque a également atteint le meilleur mois d’août en termes de ventes de véhicules d’occasion certifiés, totalisant 595 unités vendues. Le mois d’août marque également un record de vente annuel de VOC pour la marque qui totalise 4 795 ventes depuis janvier 2021.

Kia Canada a également été récompensée par VincentricMC, recevant le titre de Meilleure valeur de VOC au Canada pour les voitures de promenade et remporte le premier prix pour ces quatre modèles :

Kia Niro : Meilleure valeur de VOC au Canada, segment des VUS hybrides/ multisegment

: Meilleure valeur de VOC au Canada, segment des VUS hybrides/ multisegment Kia Soul EV : Meilleure valeur de VOC au Canada, segment des véhicules électrique/hybride rechargeable (pour la 2 e fois)

: Meilleure valeur de VOC au Canada, segment des véhicules électrique/hybride rechargeable (pour la 2 fois) Kia Rio : Meilleure valeur de VOC au Canada, segment des sous-compactes (pour la 2 e fois)

Meilleure valeur de VOC au Canada, segment des sous-compactes (pour la 2 fois) Kia Optima : Meilleure valeur de VOC au Canada, segment des voitures intermédiaires (pour la 2e fois consécutive)

« Nous sommes ravis de recevoir une telle reconnaissance pour la valeur qu’offrent nos véhicules d’occasion certifiés, » affirme M. Elias El-Achhab, vice-président et chef de l’exploitation de Kia Canada. « Ces prix renforcent notre engagement à offrir à nos clients des produits durables et d’excellente qualité, qu’ils peuvent conduire avec confiance. »

