La tournée électorale du Congrès du travail du Canada s’arrête à Hamilton pour soutenir Malcolm Allen

HAMILTON, Ontario, 02 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La tournée électorale du Congrès du travail du Canada se poursuit cette semaine avec une visite à Hamilton.



Vendredi, le vice-président exécutif, Larry Rousseau, fera campagne en soutien au candidat néo-démocrate de Hamilton Mountain, Malcolm Allen.

« Les gens craignent de ne pas être en mesure de trouver de bon emploi et de joindre les deux bouts », a déclaré monsieur Rousseau. « La région a encore du mal à se remettre des pertes d’emploi en raison de la pandémie et nous faisons campagne pour soutenir des candidats comme Malcolm Allen. C’est un candidat avec un plan pour la relance qui permettra de remplacer les emplois perdus par de meilleurs emplois et qui priorisera les investissements dans un régime d’assurance-médicaments, les services de garde à l’enfance, les soins de longue durée et le logement abordable. »

La pandémie a non seulement révélé à quel point le personnel de première ligne permet de faire tourner notre pays, mais aussi à quel point les travailleurs et travailleuses ont de la difficulté à joindre les deux bouts. Puisque les élections fédérales ont été déclenchées, les syndicats du Canada sillonnent le pays et mettent tous les candidats et candidates au défi de s’engager à placer les travailleurs et travailleuses au cœur d’une relance équitable.

« Les syndicats du Canada appuient les candidates et candidats comme Malcolm Allen, qui démontre depuis longtemps son engagement envers les travailleurs et travailleuses et leurs familles », a déclaré Bea Bruske, présidente du CTC. « Nous appuyons les candidates et candidats qui soutiennent la mise de notre filet de sécurité social à l’abri des désastres et qui s’assureront que les travailleurs et travailleuses ne sont pas laissés pour compte. »

Avec le coût élevé du logement, des services de garde à l’enfance et des médicaments, les familles de Hamilton méritent un représentant qui s’engage à rendre la vie quotidienne plus abordable.

Pour en savoir plus, consultez le site plancanadien.ca . Quand : Le vendredi 3 septembre à 17 h Quoi : Porte-à-porte de quartier en appui au candidat néo-démocrate de Hamilton Mountain, Malcolm Allen Où : À partir du 1439, rue Upper Ottawa, Hamilton, ON L8W 3J6 Qui : Larry Rousseau, vice-président exécutif du Congrès du travail du Canada

Renseignements :

Chantal St-Denis

cell. 613-355-1962

media@clcctc.ca