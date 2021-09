DIAGNOS annonce un renouvellement de contrat de trois ans avec Optina Diagnostics fournissant une plate-forme de télémédecine pour soutenir leur test de détection précoce de la maladie d'Alzheimer

English French

BROSSARD, Québec, 02 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diagnos inc. (« DIAGNOS », ou la « Société ») (Bourse de croissance TSX : ADK) (OTCQB : DGNOF) (FRA: 4D4A), un leader de la détection précoce de certains problèmes de santé critiques, annonce aujourd'hui un renouvellement de contrat pour fournir sa plateforme de télémédecine basée sur CARA (Computer Assisted Retina Analysis) à Optina Diagnostics (« Optina ») pour une période supplémentaire de 3 ans. Optina utilise la plate-forme DIAGNOS Cloud pour télécharger des images générées par la caméra hyperspectrale Optina-4C™ afin de les utiliser pour leur test d'état amyloïde cérébral awAIr™.



À l'aide de la plate-forme DIAGNOS CARA Cloud, les images rétiniennes exclusives d'Optina sont traitées, stockées en toute sécurité et disponibles pour être partagées et examinées par des professionnels de la santé ainsi que des cliniques dans divers endroits du monde. Optina bénéficie du haut débit de la plateforme Cloud DIAGNOS CARA ainsi que de la facilité d'utilisation de la plateforme de téléophtalmologie actuellement utilisée par les médecins et autres professionnels de la santé.

« Ce renouvellement de contrat témoigne de la haute qualité de notre plateforme de télémédecine et de l'agilité du personnel de DIAGNOS à adapter notre plateforme pour permettre la collecte de données riches via la caméra hyperspectrale Optina-4C™. Nous sommes fiers de contribuer au succès d'entreprises innovantes telles qu’Optina. Leur travail de diagnostic précis de la maladie d'Alzheimer est un service que nous souhaitons tous pour nos proches. » a déclaré Yves-Stéphane Couture, vice-président des ventes chez DIAGNOS.

« En travaillant avec DIAGNOS, Optina continuera de bénéficier d'un échange de données rapide avec les cliniques ophtalmologiques et les médecins. Il s'agit d'un élément clé pour soutenir le développement de notre plateforme de diagnostic Retinal Deep Phenotyping™ qui permet la création de nouveaux tests », a déclaré David Lapointe, président et chef de la direction d'Optina.

Optina Diagnostics est une société privée. Pour des raisons commerciales, la valeur du contrat restera confidentielle.

À propos d'Optina Diagnostics

Optina Diagnostics est une entreprise montréalaise axée sur le changement des des façons de faire en matière de santé cérébrale et de maladies systémiques. Avec une première application dans le diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer, Optina remet en question le statu quo en fournissant un test optique précis, simple et non invasif pour comprendre les sources de perte de mémoire liées à l'âge.

Des informations supplémentaires sur Optina sont disponibles sur www.optinadx.com .

À propos de DIAGNOS

DIAGNOS est une société canadienne cotée en bourse qui a pour mission la détection précoce de problèmes de santé graves en s’appuyant sur sa plateforme d’intelligence artificielle (IA) FLAIRE. FLAIRE permet de modifier et de développer rapidement des applications tel que CARA (Computer Assisted Retina Analysis). Les algorithmes de rehaussement des images de CARA permettent d’obtenir des images rétiniennes plus nettes, plus claires et plus faciles à ​ analyser. CARA est un outil à faible coût utilisé pour le dépistage en temps réel d’un volume élevé de patients. La commercialisation de CARA a été autorisée par les organismes de réglementation suivant ; Santé Canada, FDA (États-Unis), CE (Europe), COFEPRIS (Mexique), et Saudi FDA (Arabie Saoudite).

De plus amples informations sont disponibles sur les sites web www.diagnos.com et www.sedar.com .

