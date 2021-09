Fednav signe une entente pour dix nouvelles constructions

English French

MONTRÉAL, 02 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fednav Limitée, le plus grand groupe de transport maritime de vrac sec au Canada, a signé un accord avec la corporation Sumisho Marine Co., Ltd. (Sumitomo Corporation Group) et Oshima Shipbuilding pour construire dix nouveaux laquiers océaniques. Les navires seront construits au chantier naval d'Oshima, au Japon, et la livraison du premier navire est prévue à la mi-2023.



Les nouveaux laquiers super-eco conçus par Fednav-Oshima représentent les navires les plus efficaces à ce jour pour Fednav. Leurs émissions de carbone seront de 33 % inférieures à celles des navires qu'ils remplaceront, avec une réduction de près de 87 % de leur empreinte d'oxydes d’azote (NOx). Ils seront livrés équipés des dernières technologies, y compris des moteurs Tier III et avec la possibilité d’avoir recours à des biocarburants.

Ces nouvelles acquisitions soutiendront les objectifs de Fednav en matière de développement durable, ce qui en fait un atout essentiel pour l'avenir de l’entreprise. « Nous sommes ravis d’ajouter ces nouveaux navires à notre flotte afin de soutenir l'industrie du transport maritime et renforcer notre engagement envers le réseau Saint-Laurent―Grands Lacs », a déclaré Paul Pathy, président et chef de la direction de Fednav. « Ces nouveaux laquiers s'inscrivent dans notre stratégie à long terme visant à investir dans notre avenir et à soutenir notre transition vers un transport maritime plus durable ».

Fednav est une entreprise maritime canadienne privée et la plus grande compagnie canadienne de transport maritime international de vrac sec. Elle exploite une flotte moderne d'environ 120 vraquiers opérant dans le monde entier, dont 60 en propriété. Fednav compte 300 employés de bureau à travers le monde—dont 195 à son siège social à Montréal—avec des bureaux commerciaux à Anvers, Charlotte, Hambourg, Rio de Janeiro, Singapour et Tokyo.

