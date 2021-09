Ehitusleping Lätis (Elemental Skanste büroohooned, Riia)

English Estonian

2. septembril 2021 sõlmiti AS Merko Ehitus kontserni kuuluva SIA Merks ja AS Kapitel gruppi kuuluva SIA Skanstes Business Centre vahel leping Elemental Skanste büroohoonete ehituseks aadressil Skanstes tn 25, Riia.

Sõlmitud leping hõlmab kahe 10-korruselise omavahel ühendatud büroohoone ehitust üüripinnaga 21 000 m². Lisaks büroopindadele tulevad hoonetesse konverentsikeskus, co-working ala, 400-kohaline jalgrattaparkla, erinevad toitlustus- ja teeninduspinnad. Hooned on projekteeritud vastavalt rahvusvahelise BREEAM standardi Excellent tasemele. Koos hoonetega valmib ligikaudu 500 parkimiskohta, sealhulgas 200 kohta hoonete all asuvatel parkimiskorrustel.

Lepingu maksumus on ligikaudu 49 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Tööde valmimise tähtaeg on 2023. aasta kevadel.

SIA Merks ( merks.lv ) on Läti ehitusettevõte, mis teostab üld-, insener- ja elamuehituse töid.

AS Kapitel ( kapitel.ee ) on Baltikumi suurimaid kinnisvaraettevõtteid, mis arendab ja juhib büroohooneid, kaubanduskeskusi, hotelle ja logistikakeskuseid. Grupi kinnisvaraportfellis on üle 244 000 m² üüritavat pinda.

Lisainfo: SIA Merks, juhatuse liige ja ehitusdirektor Andris Bišmeistars, tel: +371 6737 3380.

