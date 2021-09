Sunwing annonce une politique de vaccination obligatoire contre la COVID-19 pour tous les employés nouveaux et actuels

English French

MONTRÉAL, 02 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le cadre de l’engagement continu de Sunwing en matière de santé et de sécurité, la compagnie a annoncé qu’elle exigerait à tous les employés nouveaux et actuels au sein de toutes ses divisions canadiennes d’être entièrement vaccinés contre la COVID-19. Cette nouvelle politique correspond avec l’annonce récente du gouvernement du Canada déclarant son intention d’exiger la vaccination dans toutes les industries sous réglementation fédérale plus tard cet automne. Les employés auront jusqu’au 13 septembre 2021 pour fournir une preuve de leur statut de vaccination ou de leur intention de se faire vacciner. Pour les employés qui ne sont pas déjà vaccinés, mais qui planifient de l’être, ils devront aussi fournir une preuve de leur statut de vaccination d’ici le 18 octobre 2021.



« La santé et la sécurité de nos employés et de nos clients sont notre priorité absolue chez Sunwing », a commenté Stephen Hunter, Chef de l’exploitation du Groupe de Voyage Sunwing. « Les vaccins sont prouvés comme étant les outils les plus efficaces afin de réduire la propagation de la COVID-19 et protéger la santé du public en général. En tant qu’entreprise canadienne, nous désirons continuer de contribuer à mettre fin à la COVID-19, à protéger nos familles ainsi que ceux qui passent leurs vacances avec nous et à encourager la reprise de l’industrie du voyage. »

Cette politique s’appliquera à tous les employés au sein de toutes les divisions canadiennes, y compris ceux qui travailleront de chez soi à temps partiel ou à temps plein, conformément aux directives provenant de l’Agence de la santé publique du Canada quant à la vaccination pour toute la population. Des accommodements seront offerts à ceux détenant des exemptions médicales ou religieuses admissibles.

Depuis le début de la pandémie, Sunwing s’est engagé à assurer la santé ainsi que la sécurité sur les lieux de travail et à travers l’expérience de vacances des clients. Le programme En toute sécurité avec Sunwing a été conçu l’été dernier sous la supervision de Medcan, un chef de file mondial des soins de santé. En plus de ceci, les experts de Medcan menés par Dr Peter Nord, le médecin-chef chez Medcan et le conseiller médical en chef par intérim de Sunwing, ont aussi offert un soutien continu pour la santé et la sécurité des employés et des clients. De plus, Sunwing a été la première compagnie aérienne canadienne à utiliser les traitements AEGIS Microbe Shield® à bord de tous ses appareils et à tenir des séances de sensibilisation quant à la vaccination en hiver et au printemps pour ses employés, des séances additionnelles étant prévues dans les prochaines semaines.

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d’offrir à ses clients des aubaines exclusives dans des hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisières et un service saisonnier de vols intérieurs. Les clients de Sunwing bénéficient des services de représentants chevronnés de la compagnie à destination. Ceux-ci se feront un plaisir d’accueillir les vacanciers et de les aider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une œuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d’aide humanitaire.

