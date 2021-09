Centessa Pharmaceuticals fera une présentation lors de la 19e conférence mondiale annuelle virtuelle Morgan Stanley sur les soins de santé

Dutch French German Italian Russian Spanish

CAMBRIDGE, Massachusetts & LONDRES, 02 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Centessa Pharmaceuticals plc (Nasdaq : CNTA) a annoncé aujourd'hui que Saurabh Saha, M.D., Ph.D., président-directeur général, participera à une discussion informelle dirigée par les analystes lors de la 19e conférence mondiale virtuelle Morgan Stanley sur les soins de santé, le mardi 14 septembre 2021, à partir de 17h00 heure de l'Est.



Une webdiffusion audio en direct de cet événement est disponible dans la section relations avec les investisseurs sur le site Web de Centessa Pharmaceuticals à l'adresse https://investors.centessa.com/events-presentations . La rediffusion de la webdiffusion sera archivée sur le site Web de la société pendant 90 jours après l'événement.

À propos de Centessa Pharmaceuticals

Centessa Pharmaceuticals plc vise à apporter de nouveaux médicaments ayant un impact majeur sur les patients en combinant les forces d'un modèle centré sur les actifs avec les avantages de l'échelle et de la diversification typiques des plus grandes organisations de R&D. Le modèle axé sur les actifs fait référence à une société hautement spécialisée et axée sur la spécificité, dirigée par une équipe d'experts bien reconnus en la matière. Les programmes des sociétés centrées sur les actifs de Centessa vont de la phase de découverte au développement avancé et comprennent divers domaines thérapeutiques tels que l'oncologie, l'hématologie, l'immunologie/l'inflammation, la neuroscience, l'hépatologie, la pulmonologie et la néphrologie. Pour tout complément d'information, veuillez vous rendre sur www.centessa.com .

Contacts :

Investor Contact: Media Contacts: Jennifer Porcelli, Head of Investor Relations US Centessa Pharmaceuticals Dan Budwick, 1AB jennifer.porcelli@centessa.com dan@1abmedia.com UK/Greater Europe Mary Clark & Shabnam Bashir, Optimum Strategic Communications centessa@optimumcomms.com Switzerland Marcus Veith, VEITHing Spirit marcus@vspirit.ch M: +41 79 20 75 111