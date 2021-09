Exterro fügt Amazon Web Services Canada zu globalen Standorten für Cloud-Hosting hinzu

French German

PORTLAND, Oregon, Sept. 02, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro Inc., der bevorzugte Anbieter von Softwareanwendungen im Bereich Legal Governance, Risk & Compliance (Legal GRC), die speziell auf die Anforderungen der internen Rechts-, Datenschutz- und IT-Teams von Global 2000- und AmLAW 200-Unternehmen abgestimmt sind, hat heute bekanntgegeben, dass er seine Standorte für Cloud-Hosting um das kanadische Rechenzentrum von Amazon Web Services (AWS) erweitert hat. So sollen aktuelle und zukünftige Kunden unterstützt werden, die ein dediziertes Rechenzentrum in Kanada benötigen. Mit dem zusätzlichen AWS-Rechenzentrum in Kanada verfügt Exterro jetzt über Rechenzentren-Support in den USA und Europa.



Die heutige Ankündigung erfolgt als Reaktion auf Anfragen von neuen und bestehenden Kunden mit Niederlassungen in Kanada, die ihre Daten lokal hosten möchten. Die Plattform von Exterro wird von einer Vielzahl von Unternehmen, Rechtsdienstleistern, Regierungsbehörden und Strafverfolgungsbehörden für forensische Untersuchungen, die Verwaltung von eDiscovery-Prozessen und die Einhaltung von Vorschriften und Unternehmensrichtlinien, einschließlich der Überprüfung von Zugriffsanfragen durch betroffene Personen, genutzt. Darüber hinaus ist die Unternehmenssoftware von Exterro auf die spezifischen und sich verändernden Anforderungen führender Unternehmen im Rechtswesen zugeschnitten, um Datenschutz-, Compliance-, Ermittlungs- und Information-Governance-Programme über Millionen von Dokumenten, Terabyte an Daten, Tausende von Rechtsangelegenheiten und eine unbegrenzte Anzahl an Benutzern hinweg effizient zu orchestrieren.

„Als schnell expandierendes Unternehmen umfasst die Kundenliste von Exterro eine steigende Anzahl von Unternehmen und Regierungsbehörden in Kanada“, so Bobby Balachandran, CEO von Exterro. „Viele bevorzugen es, ihre Daten innerhalb der kanadischen Grenzen zu speichern. Angesichts der wachsenden Komplexität von Datenschutzvorschriften weltweit freuen wir uns sehr darüber, diesen Anforderungen gerecht werden zu können.“

Durch das lokale Daten-Hosting über AWS kann Exterro sicherstellen, dass die Daten seiner Kunden unter strikter Einhaltung aller kanadischen Sicherheits-, Compliance- und Datenschutzstandards gehandhabt werden. Das Unternehmen hat derzeit eine SOC-II-Zertifizierung sowie eine FedRAMP-Autorisierung. Außerdem steht es kurz vor dem Abschluss der HiTrust-CSF- und ISO-27001-Zertifizierungen. Weitere Informationen zum Hosting von Exterro-Daten finden Sie unter exterro.com.

Über Exterro

Exterro unterstützt Rechtsteams, ihre Anforderungen im Bereich Legal Governance, Risk and Compliance (Legal GRC) proaktiv und beweiskräftig zu verwalten. Unsere Software für Legal GRC ist die einzige umfassende Plattform, die die komplexen Zusammenhänge zwischen Datenschutz, rechtlichen Abläufen, digitalen Untersuchungen, Cybersicherheit und Reaktion, Compliance und Information Governance automatisiert. Tausende von Rechtsteams in Unternehmen, Rechtsanwaltskanzleien, Regierungs- und Strafverfolgungsbehörden weltweit vertrauen auf unsere integrierte Legal GRC-Plattform, um ihre Risiken besser zu verwalten und erfolgreiche Ergebnisse zu geringeren Kosten zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie auf exterro.com

