Certifications Ideallianceᴹᴰ pour les AccurioPress C4080 et C4070

MISSISSAUGA, Ontario, 02 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée (Konica Minolta), chef de file des solutions d’impression et d’emballage industrielles et commerciales, est heureuse d’annoncer que ses presses numériques haute vitesse AccurioPress C4080 et C4070 ont reçu les certifications Digital Electrophotographic Press et ISO/PAS 15339 d’Ideallianceᴹᴰ. Ces dernières attestent des fonctions supérieures d’impression de production et de reproduction des couleurs des appareils selon des normes internationales d’impression et d’emballage. C’est la deuxième fois cette année que la plus récente gamme de presses de production de Konica Minolta lui ont permis d’accéder à la désignation de maître des certifications ISO/PAS 15339 (CRPC1-CRPC6) et Digital Electrophotographic Press.



Les AccurioPress C4080 et C4070 tirent parti des fonctions perfectionnées d’inspection automatisée du module intelligent d’optimisation de la qualité IQ-501 de Konica Minolta, lesquelles comprennent des résultats d’inspection élargis, la vérification de la qualité d’impression et la détection des rayures, des taches et des défauts. Cette impression de qualité supérieure se traduit par une stabilité optimale, même pendant les longs tirages, tandis que le repérage et la qualité améliorés font augmenter le volume d’impression utilisable total.

"Chez Konica Minolta, nous cherchons sans cesse à innover et à améliorer la qualité de nos produits et services afin d’aider nos clients dans leur quête de rentabilité. Au cours des 18 derniers mois, nous avons complètement mis à niveau notre portefeuille de presses de production et consolidé davantage l’attention que nous accordons au marché," affirme Mario Mottillo, président de Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée. "Nous nous sommes démarqués dans l’industrie grâce à notre révolutionnaire module intelligent d’optimisation de la qualité IQ-501, qui assure en temps réel l’uniformité des couleurs et du repérage avant-arrière de chaque impression et élimine le besoin de recalibrage ou d’inspection pendant le tirage."

Selon Idealliance, les AccurioPress C4080 et C4070 sont des appareils d’impression tout-en-un de grande puissance, capables de simplifier les processus documentaires et de produire des résultats qui surpasseront les attentes des clients. L’automatisation avancée en temps réel de la gestion des couleurs et du repérage, combinée aux options de finition en ligne sophistiquées, permet aux entreprises d’exceller dans divers types d’impressions. Grâce à l’unité de massicotage TU-510 et au module intelligent d’optimisation de la qualité IQ-501, ces presses numériques peuvent produire des impressions entièrement finies et prêtes à être emballées.

Certification Digital Electrophotographic Press

Les AccurioPress C4080 et C4070 de Konica Minolta avec contrôleur EFI Fiery IC-319 ont surpassé tous les critères d’Idealliance, dépassant ainsi toutes les exigences d’excellence de l’industrie établies par Idealliance en matière de colorimétrie, de précision, d’uniformité, de reproductibilité, de durabilité et de repérage.

Certification ISO/PAS 15339

Idealliance certifie que les AccurioPress C4080 et C4070 sont en mesure de répondre aux exigences relatives à l’espace colorimétrique précisées dans les conditions d’impression de référence (CRPC) de la norme ISO/PAS 15339 à un niveau bien supérieur aux exigences de la certification G7. Konica Minolta a obtenu la désignation de maître, ce qui signifie que les appareils répondent à six des conditions d’impression de référence de la norme internationale ISO/PAS 15339.

"Ces deux certifications démontrent que les AccurioPress C4080 et C4070 répondent aux normes de production et de reproduction colorimétrique s’appliquant aux technologies d’impression numériques," déclare Jordan Gorski, directeur administratif d’Idealliance. "Konica Minolta maintient son statut dans l’industrie en tant que fabricant d’appareils conçus pour les fournisseurs de services d’impression cherchant à répondre aux exigences les plus rigoureuses de leurs clients en matière d’impressions, d’emballages et de communications graphiques."

"Nous remercions Idealliance de nous avoir donné l’occasion de mettre en vedette la performance de nos presses. Nous sommes fiers d’avoir collaboré avec elle pour obtenir ces certifications et de tout son travail relatif aux normes et aux spécifications," affirme Mark Bohan, directeur des solutions couleur de Konica Minolta. "Nous continuons de nous démarquer sur le marché et de surpasser les attentes des clients en matière d’uniformité des couleurs grâce à l’automatisation que rend possible le module IQ-501."

Pour en savoir plus, consultez les pages Web de Konica Minolta sur les AccurioPress C4080 et C4070.

À propos de Konica Minolta

Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne le Milieu de travail de demain™ (www.reinventerletravail.ca). Elle propose une gamme complète de solutions qui tirent profit de la mobilité et des services infonuagiques et optimisent les opérations au moyen de processus documentaires automatisés. Sa division des services de TI offre divers services de stratégie et de soutien informatiques ainsi que différentes solutions de sécurité réseau dans l’ensemble des marchés verticaux. L’entreprise a été reconnue par Brand Keys 14 années consécutives comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions. Konica Minolta, Inc. figure à l’indice mondial de durabilité Dow Jones pour une 9e année consécutive. C’est en partenariat avec ses clients que l’entreprise donne forme aux idées et apporte une valeur ajoutée à la société. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.konicaminolta.ca et suivez Konica Minolta sur LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter (@KonicaMinoltaCA) et Instagram!

À propos d'Idealliance

Idealliance est une association industrielle de transformation pour l'impression et l'emballage, qui travaille avec des propriétaires de marques, des créateurs de contenu et de médias, des agences, des designers, des fournisseurs de matériaux, des OEM, des développeurs de technologies et des fournisseurs de services du monde entier. Nous servons l'industrie des communications graphiques en créant des programmes de formation et de certification de qualité supérieure, en développant des normes et des spécifications professionnelles et en redéfinissant les flux de travail pour l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement de l'impression et de l'emballage. Devenez membre d'Idealliance et transformez votre façon de travailler - pour toujours. Pour en savoir plus, consultez le site www.idealliance.org.

COORDONNÉES

Relations avec les médias de Konica Minolta – Canada

Département de marketing, Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée

info@bt.konicaminolta.ca

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0c8c281e-f61a-4e63-b0b6-6c2d47a28fcc/fr