PRESSEMEDDELELSE, 02. SEPTEMBER 2021

Gadefest Tour indgår strategisk samarbejde med applikationen NightPay

Når de bastunge folkefester under Gadefest Tour ruller hen over Danmark senere i år, er det med betalingsappen Nightpay som strategisk partner.

---

Det er to store aktører inden for natteliv, fester og events, som netop har indgået en strategisk alliance, hvor man vil udnytte hinandens styrker til at lave den ultimative gadefest og det vildeste afterparty.

I tæt samarbejde med dj-duoen TooManyLeftHands har Gadefest Tour siden 2017 tiltrukket tusindvis af danseglade danskere til op mod 25 gadefester i Danmark. I år afholdes der seks, og det er her alliancen med NightPay skal løfte kvalitet, oplevelse og besøgstal yderligere.

”Med NightPay får vi en stærk eksekverings- og promotionsmuskel, som vil tage vores

inkluderende aktiveringsplatform, Gadefest Tour, til nye højder,” siger Kasper Ryttersgaard Jacobsen, Direktør i Royal Unibrew.

På NightPay får man 66% rabat i baren, og det benytter over 30.000 registrerede brugerne sig ugentligt af. Samtidig vil dj’s, artister og influencere bidrage til, at mere end 25.000 unge mennesker vil gæste Gadefest Tour i 2021.

"Vi ser frem til et endnu tættere samarbejde med Gadefest Tour, der over de senere år har opnået bemærkelsesværdige resultater. Sammen er vi bedst," siger Rekom’s Head of Trade Marketing, Mads Lorentzen.

De første gadefester afholdes i strategisk udvalgte byer til september, hvor der som altid er gratis adgang.

---

Til redaktionen / Eller som faktaboks

Fakta Gadefest Tour

Gadefest Tour er et eventtiltag, der siden 2017 har bragt gratis gadefester, højt humør og en masse elektronisk musik til en række udvalgte danske byer, herunder bl.a. København, Odense, Aarhus og Aalborg. Det er udviklet af Royal Beer og Faxe Kondi Booster i samarbejde med dj-duoen TooManyLeftHands. Gadefest Tour er et inkluderende koncept, hvor lokale aktører spiller en betydelig rolle.

Fakta NightPay

Som medlem af NightPay får man 66% rabat og gratis entré på +80 barer og klubber i Danmark. Medlemskabet giver endvidere adgang til mange andre fordele og features, der er alt sammen med til at gøre natten lidt sjovere. App’en er udviklet af REKOM, Skandinaviens største nattelivskoncern, og kan hentes gratis i App Store.

For yderligere information kontakt: Peter Schmidt Andersen, Royal Unibrew, tlf. 29230364

Attachment