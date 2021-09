Jussi Tolvanen tar over som ny administrerende direktør i DNA

English Norwegian





(Fornebu, 3. september 2021) Fra 11. oktober 2021 leder Tolvanen Telenor ASA sitt finske datterselskap DNA. Selskapets nåværende administrerende direktør, Jukka Leinonen, inntar rollen som leder for Telenors nordiske forretningsområde på heltid samt fortsetter i rollen som konserndirektør og medlem av Telenor ASAs konsernledelse.

– Det er strålende at Jussi overtar stafettpinnen som administrerende direktør i DNA. Måten han tenker forretning på er ekstremt kunde- og menneskeorientert, og det passer DNAs tankesett og kultur perfekt. Han har i tillegg lang erfaring fra IT og bedriftsmarkedene, som vil bidra til å styrke oss. Jeg er overbevist om at han er riktig person til å lede DNA fremover. Jeg har hatt en fantastisk reise som leder av DNA. Selskapet har vært en sann glede å drive, sier Jukka Leinonen, administrerende direktør i DNA og konserndirektør i Telenor ASA med ansvar for Norden.

Jussi Tolvanen (43), som i dag er administrerende direktør i Microsoft Oy, tiltrer som administrerende direktør i DNA 11. oktober 2021. Tidligere har han blant annet vært administrerende direktør i Avanade Finland og sittet i ulike lederstillinger i Fujitsu og Hewlett-Packard. Han har en mastergrad i økonomi fra Universitetet i Vaasa.

– Det er en glede og en ære å bli en del av DNA. Selskapet er blant de fremste i å bringe nye tjenester og løsninger til finske brukere og selskaper. Jeg ønsker å takke Jukka og resten av DNA-laget for deres strålende arbeid og resultater. Selskapets verdier og bedriftskultur passer meg godt, og jeg mener vi har en solid mulighet til å vokse og utvikle oss sammen, sier Tolvanen.

Som annonsert tidligere i år, fortsetter Leinonen som konserndirektør og medlem av Telenor ASAs konsernledelse, samt i sine roller som styreleder for Telenor Sverige, Telenor Danmark og Telenor Connexion. Han vil også lede Telenors nordiske forretningsområde på heltid og innta rollen som styreleder for DNA når Tolvanen trer inn som administrerende direktør.

– Jukka har vist seg som en leder med evne til å få til samarbeid på tvers av våre nordiske forretningsenheter og han har styrket kundeorienteringen i alle ledd som leder for vårt nordiske forretningsområde. Jeg ser frem til å følge med på at han tar vårt nordiske samarbeid til neste nivå ved å styrke verdiskapingen ytterligere og stimulere veksten videre, til det beste for våre kunder i Norden. Jeg ønsker samtidig Jussi hjertelig velkommen. Vi er svært tilfredse med at han velger å bli en del av Telenor-familien, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor ASA.

Pressekontakt:

Tormod Sandstø, informasjonssef, Telenor ASA

tormod.sandsto@telenor.com | tel: +47 90 94 32 15