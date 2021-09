DNA Oyj: DNA:n toimitusjohtajaksi Jussi Tolvanen

English Finnish

DNA OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.9.2021 klo 13.00

DNA Oyj:n toimitusjohtajaksi on nimitetty KTM Jussi Tolvanen. Yhtiön nykyinen toimitusjohtaja Jukka Leinonen siirtyy samassa yhteydessä täysipäiväisesti Telenor-konsernin Nordic Clusterin vetäjäksi.

Jussi Tolvanen (s.1978) aloittaa työnsä DNA:n toimitusjohtajana 11. lokakuuta. Hän työskentelee tällä hetkellä Microsoft Oy:n toimitusjohtajana. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän on työskennellyt mm. Avanade Finlandin toimitusjohtajana sekä erilaisissa johtotehtävissä Fujitsulla ja Hewlett-Packardilla.

DNA:n nykyinen toimitusjohtaja Jukka Leinonen siirtyy muutoksen yhteydessä täysipäiväisesti Telenor-konsernin Nordic Clusterin vetäjäksi. Samalla hänestä tulee DNA:n hallituksen puheenjohtaja osana rooliaan Telenorin pohjoismaisen toiminnan vetäjänä (EVP Head of Nordics).

”On todella hienoa saada Jussi jatkamaan työtäni DNA:n toimitusjohtajana. Hänen lähestymistapansa liiketoimintaan on vahvasti asiakas- ja ihmiskeskeinen, mikä istuu erinomaisesti DNA:n ajattelutapaan ja kulttuuriin. Lisäksi hänellä on kattava kokemus IT-alalta ja yritysmarkkinasta, mikä edelleen vahvistaa osaamistamme. Uskonkin hänen olevan juuri oikea henkilö viemään DNA:ta eteenpäin. Takanani on uskomattoman hieno taival DNA:n johdossa, tätä yhtiötä on ollut ilo johtaa”, toteaa DNA:n toimitusjohtaja Jukka Leinonen.

”On ilo ja kunnia saada liittyä DNA:n tiimiin. Yhtiö on edelläkävijä uusien palvelujen ja ratkaisujen tuomisessa suomalaisille kuluttajille ja yrityksille. Haluan kiittää Jukkaa ja koko DNA:n huipputiimiä erinomaisesta työstä ja tuloksisista. Tunnen DNA:n arvot ja yrityskulttuurin omakseni ja uskon, että meillä on merkittävä mahdollisuus yhdessä kasvaa ja kehittyä”, sanoo Jussi Tolvanen.

