ROBIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.9.2021 KLO 15.30



ROBIT OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN JÄSENET ON NIMETTY

Robit Oyj:n neljä suurinta rekisteröityä osakkeenomistajaa, Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän yhtiön osakasluettelon 1.9.2021 mukaan, ovat nimittäneet osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan seuraavat edustajat:

Harri Sjöholm, hallituksen puheenjohtaja, Five Alliance Oy

Timo Sallinen, Sijoitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma

Jukka Vähäpesola, Osakesijoitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Tuomas Virtala, Johtaja, Omaisuudenhoito, OP Yrityspankki Oyj

Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ensimmäisessä kokouksessaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee ja esittelee yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten palkitsemisesta, lukumäärästä ja hallitukseen valittavista jäsenistä. Lisäksi nimitystoimikunta valmistelee ja esittelee hallitukselle hyväksyttäväksi hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta perustetaan toimimaan toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää. Nyt valittu nimitystoimikunta toimittaa yhtiön hallitukselle ehdotuksensa vuosittain viimeistään 31. tammikuuta ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta.

Nimitystoimikunnan tehtäviä ja kokoonpanoa on kuvattu tarkemmin yhtiön verkkosivuilla osoitteessa: https://www.robitgroup.com/investor/hallinnointi/nimitysvaliokunta/ .

