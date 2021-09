Les syndicats du Canada exigent une relance axée sur les travailleurs et travailleuses à Toronto-Danforth

English French

TORONTO, 04 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La tournée pancanadienne du Congrès du travail du Canada s’est arrêtée aujourd’hui à Toronto, où Larry Rousseau a fait du porte-à-porte en appui à la candidate néo-démocrate Claire Hacksel.



« Le personnel de première ligne nous a maintenus à flot pendant la pandémie en permettant de nous garder nourris, en santé, logés et soutenus. La pandémie de COVID-19 a également mis en évidence des inégalités existantes », a indiqué monsieur Rousseau, vice-président exécutif du CTC. « Nous soutenons des candidats et candidates comme Claire Hacksel, qui s’assurera que la relance fournit un travail décent pour tous grâce à de bons emplois assortis de salaires décents, d’avantages sociaux, de pensions et de congés de maladie payés. »

Les représentants du Congrès du travail du Canada sillonneront le pays pour soutenir les candidats et candidates qui mettent les travailleurs et travailleuses au cœur de leur plan de relance.

« Cette élection fédérale, nous déciderons qui peut mener une relance qui ne laisse personne pour compte », a déclaré Bea Bruske, présidente du CTC. « Cela signifie qu’il est nécessaire de soutenir les candidats et candidates qui ont à cœur la création de logements abordables, l’élimination du sous-financement en santé et qui veulent s’assurer que tous les Canadiens et Canadiennes peuvent payer les médicaments sur ordonnance dont ils ont besoin. Il nous faut une relance axée sur l’atténuation des inégalités et sur des emplois décents pour tous. »

Au cours des prochaines semaines, Bruske et le CTC interagiront avec les électeurs et électrices et feront campagne pour trouver de vraies solutions pour remédier aux emplois perdus; renforcer les soins de santé publics par le biais d’une assurance-médicaments universelle; investir dans la protection du filet de sécurité social du Canada grâce à des logements et des services de garde à l’enfance à prix abordable; et lutter contre les changements climatiques afin qu’aucun travailleur ni travailleuse ne soit laissé pour compte.

Apprenez-en davantage sur la façon dont les syndicats du Canada contribuent à façonner la relance à plancanadien.ca.

Pour obtenir une entrevue, veuillez communiquer avec :

Relations avec les médias, CTC

media@clcctc.ca

613-355-1962