Petri Roininen ja Tiina Ahva yhdessä ehdolla Sinisten johtoon – "Vähemmän valtiota, enemmän elämää"

Tiedote, julkaisuvapaa 6.9.2021

Toimitusjohtaja Petri Roininen on asettunut ehdolle Sinisten puheenjohtajaksi. Puolueen nykyinen 1. varapuheenjohtaja Tiina Ahva hakee jatkokautta puolueen ensimmäisenä varapuheenjohtajana. Siniset järjestää puoluekokouksen lauantaina 18.9.2021 Keravalla.

“Suomi tarvitsee vähemmän valtiota ja enemmän elämää. Eduskunnasta puuttuu kunnollinen konservatiivipuolue, joka edistäisi yrittäjyyttä ja perhekeskeisyyttä. Tahdomme tarjota poliittisen vaihtoehdon yritteliäille ihmisille ja uudistaa Siniset täyttämään kraaterin kokoisen aukon Suomen politiikassa”, sanovat Roininen ja Ahva, jotka ovat ehdolla puolueen johtoon tiiminä, joka tavoittelee Sinisten nostamista takaisin eduskuntapuolueeksi vuoden 2023 vaaleissa.

Roininen on työskennellyt yrittäjänä sekä pörssiyhtiön toimitusjohtajana, Ahva puolestaan työministerin erityisavustajana. Luottamustehtävissä Roininen toimii tällä hetkellä Suomen Yrittäjien Kasvuyrittäjäverkoston puheenjohtajana. Molemmat ovat opiskelleet diplomi-insinööriksi pääaineenaan tuotantotalous.

“Halusin liittyä Sinisiin, joka voi raikkaasti ajaa yrittäjien ja yritteliäiden ihmisten asiaa, mihin valtionhoitajapuolueet eivät pysty. Tunnen läpikotaisin työelämän, yrittäjyyden ja sen kuuluisan kakun leipomisen, mutta myös asumisen ja lähiöt”, kertoo puheenjohtajaksi pyrkivä Petri Roininen.

“Suomi on ajautumassa henkiseen ja taloudelliseen sivuluisuun. Vuosituhannen vasemmistolaisin hallitus ottaa jatkuvasti velkaa lapsiemme laskuun. Sosialidemokraattinen verovaltio ei enää toimi ihmisten eduksi. Meidän on nostettava työnteko, yrittäminen ja turvallisuus siihen arvoon, joka niille Suomessa kuuluu. On aika laittaa ihminen keskiöön”, vaatii Roininen.

“Suomesta puuttuu kunnollinen konservatiivipuolue. Kokoomuksessa ei ole kypäräpapeista jälkeäkään, eikä Perussuomalaisilla ole sanottavaa kuin maahanmuuttoon. Sinisten aatteen ytimessä ovat turvallisuus, perheet ja pienyrittäjät”, sanoo Ahva. “Se, mitä nyt tarvitaan, on perhekeskeinen hyvinvointiyhteiskunta. Valtion tärkein tehtävä on turvallisuuden takaaminen eikä ihmisten elämän rajoittaminen. Vaadimme lisää resursseja poliisille ja puolustusvoimille, perhemyönteistä päätöksentekoa ja vähemmän sääntelyä pienyrittäjille.”

Puoluekokouksessa valitaan puolueen puheenjohtajisto seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2021-23 johdattamaan Siniset eduskuntavaaleihin.

