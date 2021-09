English Dutch

ABN AMRO compenseert consumenten die te veel variabele rente betaalden over hun doorlopend consumptief krediet



ABN AMRO en de Consumentenbond hebben overeenstemming bereikt over een compensatieregeling voor consumenten die in het verleden te veel rente hebben betaald over hun doorlopend consumptief krediet. Met deze regeling kan in één keer aan alle betrokken klanten een oplossing worden aangeboden. De eerste klanten worden voor het einde van het jaar gecompenseerd. Bepaalde details van de regeling worden in de komende periode nog uitgewerkt.

Rechtzetten naar de klant

David Minderhoud, bij ABN AMRO verantwoordelijk voor consumptief krediet: “De klant had op bepaalde momenten mogen verwachten dat de variabele rente op zijn doorlopend consumptief krediet meebewoog met de marktrente. Daar waar dit onvoldoende is gebeurd, zetten we dat recht. De compensatieregeling gaat over de periode vanaf 1 januari 2008 en geldt voor diverse doorlopende consumptieve kredieten van ABN AMRO, ALFAM en ICS. Op basis van de regeling, die we met de Consumentenbond hebben ontwikkeld, gaan we de rente opnieuw berekenen en klanten compenseren. We starten deze week. De eerste klanten kunnen voor het einde van dit jaar compensatie verwachten.”

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: 'We hebben een aantal goede gesprekken met elkaar gevoerd. Soms waren dat best stevige gesprekken, maar er is een nette regeling uitgekomen. ABN AMRO neemt zijn verantwoordelijkheid en daar zijn we blij mee. Temeer omdat de bank zelf de betreffende klanten gaat benaderen.’

Voorziening

Voor de te compenseren rente en de kosten van de uitvoering van de regeling heeft ABN AMRO een bedrag voorzien van rond de EUR 250 miljoen1. Op de website is een volledig overzicht te vinden van de kredieten die onder de regeling vallen. Ongeveer 15% van alle klanten met een doorlopend consumptief krediet dat onder de regeling valt, komt in aanmerking voor compensatie. Naar verwachting zal iedere betreffende klant voor eind 2022 zijn of haar compensatie ontvangen. Voor het overgrote deel van de klanten geldt dat het compensatiebedrag tussen de EUR 50,- en EUR 1.750,- zal liggen.

Kifid uitspraak

Het Kifid oordeelde eerder dat diverse banken, waaronder ABN AMRO, bij de berekening van de variabele rente de marktrente onvoldoende hebben gevolgd. De afgelopen maanden heeft ABN AMRO onderzocht bij welke van haar klanten dit zich heeft voorgedaan. David Minderhoud: “Samen met de Consumentenbond hebben we gekeken hoe we dit zo goed mogelijk voor alle betrokken klanten kunnen oplossen.” De uitspraak van de Commissie van Beroep van het Kifid is uitgangspunt voor de overeengekomen compensatieregeling.

Meer informatie

ABN AMRO neemt zelf contact op met alle actieve klanten die in aanmerking komen voor compensatie. Deze klanten hoeven zelf geen actie te ondernemen. Klanten die in het verleden een doorlopend consumptief krediet hebben gehad dat onder de regeling valt, kunnen zich melden via de website www.abnamro.nl/compensatie . Op deze website is tevens meer informatie te vinden over de regeling.

(1) Van deze EUR 250 miljoen is EUR 30 miljoen reeds voorzien. De additionele voorziening voor het derde kwartaal bedraagt ongeveer EUR 220 miljoen.



Dit persbericht is gepubliceerd door ABN AMRO Bank N.V. en bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7, leden 1 tot en met 4, van de Verordening (EU) nr. 596/2014 (Verordening Marktmisbruik).

















