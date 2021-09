English French

NFL BIOSCIENCES : INITIATION DE COUVERTURE ANALYSTE PAR INVEST SECURITIES

Recommandation : ACHAT

Objectif de cours : 4,90 €

NFL BIOSCIENCES (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALNFL), société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances et addictions, annonce aujourd’hui l’initiation d’une couverture analyste de NFL Biosciences par Invest Securities, un prestataire de services financiers indépendant dont l’activité de recherche est animée par 12 professionnels couvrant plus de 120 sociétés dans divers secteurs.

La couverture de NFL Biosciences fait suite à la mise en place d’un contrat de recherche à l’issue de son introduction en bourse sur Euronext Growth Paris en juin 2021. L’analyse a été réalisée par Thibaut Voglimacci Stephanopoli, analyste spécialiste des valeurs Santé et Medtech.

L’analyse, disponible sur le site internet de NFL Biosciences (section « Investisseurs »), recommande l’action NFL Biosciences à l’achat avec un objectif de cours fixé à 4,90 euros.

Cours à la clôture précédent la publication : 3,59 €

A propos de NFL Biosciences

NFL Biosciences est une société biopharmaceutique basée à Montpellier dont le candidat médicament botanique le plus avancé est une aide au sevrage tabagique. Baptisé NFL-101, ce produit naturel, extrait de feuilles de tabac standardisé et dépourvu de nicotine, est protégé par deux familles de brevets. NFL Biosciences entend proposer aux fumeurs qui souhaitent arrêter une alternative naturelle, sûre, efficace à long terme, d’administration courte et personnalisée.

Au-delà de NFL-101, NFL Biosciences a des projets de développement de médicaments botaniques pour le traitement des troubles de l’usage du cannabis et de l’alcoolisme.

Plus d’information sur www.nflbiosciences.com



Les actions NFL Biosciences sont cotées sur Euronext Growth Paris. (FR0014003XT0 – ALNFL)

Contacts

Bruno Lafont – info@nflbiosciences.com - 04 11 93 76 67

Agence Calyptus – nflbio@calyptus.net - 01 53 65 68 68

