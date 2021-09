Communiqué du 6 septembre 2021: communiqué rectificatif

ELECTRICITE ET EAUX DE MADAGASCAR

SA au capital de 14.234.997,5 €

Siège social : Spaces les Halles - 40, rue du Louvre 75001 Paris

RCS Paris B 602 036 782

COMMUNIQUE DU 6 SEPTEMBRE 2021

Communiqué rectificatif

Contrairement à ce qui figure dans le communiqué de la Société en date du 17 août 2021, Madame Céline Brillet a fait connaitre au Conseil d’Administration son intention de démissionner à compter de la plus prochaine Assemblée Générale des actionnaires qui serait amenée à nommer de nouveaux membres du Conseil d’Administration de la Société, lequel est aujourd’hui composé de :

Mme Hélène Tronconi, Présidente ;

Mme Céline Brillet, administratrice ;

Monsieur James Wyser-Pratte, administrateur.

Le Conseil d’Administration

À propos d’Electricité et Eaux de Madagascar

Electricité et Eaux de Madagascar, holding financier diversifié (immobilier, papier, casinos) est coté sur le marché Eurolist C NYSE Euronext Paris (ISIN FR0000035719).

Electricité et Eaux de Madagascar détient la Société Anonyme Immobilière Parisienne de la Perle et des Pierres Précieuse - SAIP, agissant directement et indirectement via la SNC Paris Croix des Petits Champs, et la SARL Les Vergers, société immobilière ayant la qualité de marchand de biens. Electricité et Eaux de Madagascar détient une participation dans Gascogne qui en fait un des plus importants actionnaires de cette société cotée sur Eurolist C.

