TRAAK intègre le GICAT Generate

TRAAK, spécialiste du développement de traqueurs de géolocalisation extérieure, intérieure et suivi biométrique, voit son expertise saluée dans le milieu de la Défense et de la sécurité en intégrant l’accélérateur d’innovation du GICAT (Groupement des Industries françaises de défense et de sécurité terrestres et aéroterrestres). Le GICAT a lancé en 2017 son programme « Generate » permettant à des startups françaises de comprendre et d’intégrer le monde de la défense et de la sécurité. L’ambition première de ce label est de devenir un hub d’échanges afin de promouvoir l’innovation au sein du secteur de la Défense et de la Sécurité terrestre et aéroterrestre. Ces industriels développent du matériel de pointe et performant, gage d’une grande technicité. Rejoindre « Generate » by GICAT, c’est offrir aux Startups sélectionnées par un jury de nouvelles opportunités et leur assurer un accompagnement sur mesure afin de se développer.

Thomas Duroyon, CEO et fondateur de TRAAK « Intégrer le programme Generate du GICAT est un formidable accélérateur pour notre société et nous permet de bénéficier d’une réelle légitimité auprès des secteurs de la sécurité et de la défense qui sont stratégiques dans notre plan de croissance. Nous allons pouvoir rejoindre un écosystème de startups et nous rapprocher des grands acteurs du monde de la défense pour étudier d’éventuelles opportunités. Au final, nous souhaitons apporter nos solutions 100% françaises qui sont adaptées aux conditions opérationnelles de ces marchés particulièrement contraints et contribuer à la mise en place d’un écosystème souverain innovant.»