Bea Bruske : Mettez les familles travailleuses au cœur de la relance du Canada

OTTAWA, 06 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada, a publié la déclaration suivante à l’occasion de la fête du Travail :



« Depuis dix-huit mois, les travailleurs et travailleuses et leurs familles ont dû relever des défis sans précédent lancés par une pandémie et une crise financière.

« Les parents ont subi les pressions associées au fait de travailler à la maison en même temps qu’ils s’occupaient de l’éducation de leurs enfants. Des travailleurs et travailleuses ont subi l’anxiété causée par le fait d’être mis à pied et de devoir accepter des emplois précaires à plus bas salaire dans l’économie à la demande uniquement pour joindre les deux bouts. Nous avons tous subi l’incessante inquiétude causée par la nécessité de tenter de maintenir nos proches en santé et en sécurité.

« La pandémie a mis en évidence l’inégalité au sein de notre société. Un trop grand nombre de femmes ont dû quitter le marché du travail – et rester en marge de l’économie. Bon nombre d’entre elles sont noires, autochtones, racialisées, migrantes ou de nouvelles immigrantes. La récession au féminin n’est pas qu’une expression à la mode : c’est une réalité terrifiante que vivent de très nombreuses femmes actuellement.

« Les prochaines élections arrivent à un moment charnière. La relance donne une occasion exceptionnelle d’enfin s’attaquer aux problèmes. Les choix que les dirigeants du Canada feront au cours des prochaines journées et semaines auront des effets qui se feront sentir pendant des années.

« En même temps que nous célébrons aujourd’hui les victoires remportées par les travailleurs et travailleuses et leurs syndicats, nous nous engageons à voir à ce que la voix des travailleurs et travailleuses soit bien entendue au cours de la campagne électorale actuelle ainsi que des mois et des années qui suivront.

« Les syndicats du Canada exigent que tous les partis adoptent un plan de relance prévoyant le remplacement des emplois perdus par de meilleurs emplois. Un plan créant de bons emplois qui sont permanents, qui comportent un salaire suffisant pour vivre ainsi que des avantages sociaux et des pensions et qui sont syndiqués. Nous savons que l’augmentation des bons emplois syndiqués réduit l’inégalité.

« Il y aura une autre crise, qu’elle soit sanitaire ou climatique. Nous mettons tous les partis au défi de collaborer avec nous pour accomplir le travail difficile dès maintenant afin que le Canada soit prêt quand la prochaine crise se produira. Il faut mettre le filet de sécurité social du Canada à l’abri des désastres, investir dans le logement et les services de garde d’enfants afin que le coût de la vie soit plus abordable pour les familles qui ont du mal à joindre les deux bouts, et renforcer nos soins de santé publics en mettant en œuvre l’assurance-médicaments et en retirant la recherche de profit du domaine des soins aux aînés.

« Les partis politiques se disputent les votes plus que jamais au cours de la présente campagne. Nous en sommes heureux. Mais les belles paroles ne suffisent pas si vos politiques semblent avoir été rédigées par les grandes entreprises.

« Les syndicats du Canada continueront à amplifier les voix de millions de travailleurs et travailleuses – mobilisant l’électorat et appuyant les candidates et candidats qui mettent les travailleurs et travailleuses au cœur de leurs plans de relance. Et ils obligeront inlassablement les partis à répondre de leurs politiques qui laisseraient les travailleurs et travailleuses et leurs familles pour compte. »

