Heeros Oyj: Inkeri Turjanmaa nimetty Heeroksen johtoryhmään uutena jäsenenä

Inkeri Turjanmaa nimetty Heeroksen johtoryhmään uutena jäsenenä

Heeroksen johtoryhmään on tänään nimitetty uutena jäsenenä Director, Customer Services Inkeri Turjanmaa. Inkeri Turjanmaa raportoi tehtävissään toimitusjohtajalle.

Turjanmaan päävastuulla on Heeroksen asiakaspalveluorganisaation johtaminen. Turjanmaa on ollut yhtiön palveluksessa keväästä 2021 alkaen ja hän on aiemmin toiminut Heeroksella Director, Service Adoption – tehtävässä.

Turjanmaa on koulutukseltaan Kauppatieteiden maisteri ja ennen siirtymistään Heerokselle hän on toiminut Baswarella useissa Customer Services -tehtävissä, mm. CS-johtoryhmän sekä Suomen maajohtoryhmän jäsenenä, sekä Hewlett-Packard Oy:ssa mm. Business Architectin tehtävissä.

Samassa yhteydessä Heeroksen organisaatiorakennetta ja roolitusta on muutettu palvelemaan asiakastyytyväisyyttä sekä kasvuhakuisuutta.

Inkeri Turjanmaa on nimitetty myös yhtiön CCO-rooliin (Chief Customer Officer). CCO-roolin tavoitteena on luoda parempi asiakasnäkymä yhtiön eri toiminnoissa, kuten asiakastuessa, käyttöönotoissa ja laskutuksessa.

Director, Land Sales & Marketing Jarno Lehikoinen on nimitetty yhtiön CRO-rooliin (Chief Revenue Officer). CRO on prosessivastuussa yhtiön kaikkien liikevaihtoon liittyvien toimintojen, kuten markkinoinnin, myynnin, hinnoittelun ja laskutuksen systemaattisesta ohjaamisesta ja kehittämisestä.

”Olen tyytyväinen saadessani nimittää Inkerin osaksi Heeroksen johtoryhmää. Inkeri on saavuttanut laajasti henkilöstön luottamuksen lyhyessä ajassa ja tuo asiakaspalvelukokemusta Heeroksen johtoryhmään. Samalla uudet CCO- ja CRO-roolit vahvistavat tavoitettamme palvella asiakkaitamme paremmin ja kasvaa yhdessä heidän kanssaan. Kyse ei ole vain roolikuvauksista, vaan myös heeroslaisten tavasta tehdä yhdessä töitä asiakkaidemme liiketoiminnan tukemiseksi”, toteaa toimitusjohtaja Mikko Pilkama.

Taloushallinnon pilvipalveluiden edelläkävijänä Heeroksen missiona on rakentaa helppoa ja sujuvaa taloushallinnon tulevaisuutta. Heeros perustettiin vuonna 2000 ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella HEEROS. www.heeros.fi