Communiqué Capgemini// Capgemini devient partenaire majeur de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 et rejoint World Rugby en tant que partenaire « Transformation digitale »

Capgemini devient partenaire majeur de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 et rejoint World Rugby en tant que partenaire « Transformation digitale »

Avec ce nouveau partenariat de trois ans, Capgemini est actuellement la seule entreprise à sponsoriser à la fois la Fédération internationale et deux des principales compétitions internationales de World Rugby : la Coupe du Monde de Rugby 2023 et les HSBC World Rugby Sevens Series, le championnat international de Rugby à sept.

Alan Gilpin, directeur général de World Rugby, Bill Beaumont, Chairman de World Rugby,

et Aiman Ezzat, Directeur général du groupe Capgemini lors d’un événement à Paris annonçant que Capgemini devient partenaire majeur de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 et rejoint World Rugby en tant que partenaire « Transformation digitale »

Paris, le 6 septembre 2021 - World Rugby annonce un nouveau partenariat à travers lequel Capgemini rejoint la famille des partenaires majeurs de la Coupe du Monde de Rugby 2023 en France, quasiment deux ans jour pour jour avant le coup d'envoi. Capgemini devient également le partenaire mondial « Transformation digitale » de World Rugby jusqu’en 2023.

Ce partenariat mondial, qui contribuera au développement du sport à travers le monde, s’inscrit naturellement dans l'histoire de Capgemini avec le rugby. Cette relation étroite a été initiée par Serge Kampf, le fondateur du groupe, qui était passionné de rugby et a soutenu ce sport tout au long de sa vie. Il y a plus de 30 ans, Capgemini a soutenu des clubs français, puis la Coupe du Monde de Rugby 2007 en France en tant que sponsor officiel Conseil et Technologie. En outre, Capgemini est actuellement le partenaire majeur Innovation des HSBC World Rugby Sevens Series, entre autres engagements.

La Coupe du Monde de Rugby France 2023 fascine déjà les supporters du monde entier et devrait être l'événement majeur du calendrier sportif cette année-là, en réunissant la grande famille du rugby et de nouveaux fans pour célébrer les 200 ans de ce sport. Capgemini va travailler main dans la main avec France 2023 pour mettre en valeur les moments inoubliables du tournoi sur le terrain et en dehors.

Capgemini est une entreprise mondiale basée dans 50 pays, avec une forte présence dans les principales nations de rugby telles que l'Angleterre, l’Ecosse, le Pays de Galles, l'Irlande, la France, et l'Italie. Le Groupe a également une empreinte croissante sur les marchés de l'Asie-Pacifique et notamment dans des nations férues de rugby telles que l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon, mais aussi en Argentine. Le Groupe fera la promotion du tournoi sur tous ses sites internationaux. Ce partenariat illustre les valeurs fondamentales de la marque Capgemini, en particulier l'esprit d'équipe et le plaisir. Grâce à la diversité de sa communauté de fans partout dans le monde, le rugby est pleinement en phase avec la conviction de Capgemini que seule une véritable diversité de sensibilités permet de développer les solutions les plus innovantes et créer de la valeur.

Grâce à son expertise technologique reconnue, Capgemini accompagnera les systèmes de gestion du tournoi et jouera un rôle crucial dans la transmission des résultats, y compris le classement World Rugby masculin et féminin. Par ailleurs, au cours des trois prochaines années, Capgemini travaillera avec World Rugby pour apporter une nouvelle dimension à l'expérience numérique des supporters et des entraîneurs en mettant à disposition ses capacités de pointe sur l’analyse de données, l'intelligence artificielle (IA) et le cloud.

Alan Gilpin, le directeur général de World Rugby, a déclaré : « Nous sommes ravis de renforcer notre relation avec Capgemini et de les accueillir parmi nos six Partenaires Majeurs pour la Coupe du Monde de Rugby 2023 en France.

Ce partenariat va bien plus loin qu'une simple association de marques. Il se nourrit d’un objectif commun à nos deux organisations qui partagent de nombreuses valeurs. Il reflète notre ambition de continuer à innover et d'approfondir nos relations avec les supporters, en enrichissant leur expérience, grâce à l’adoption de nouvelles technologies et plateformes numériques. Capgemini est le partenaire idéal pour nous aider à concrétiser cette vision commune.

À deux ans du coup d'envoi de France 2023, nous nous trouvons dans une excellente situation. Les préparatifs sont en bonne voie. Notre programme commercial de Partenaires Majeurs attire de nouveaux partenaires comme Capgemini et nous sommes convaincus que cette Coupe du Monde de Rugby sera la plus significative et durable jamais organisée et qu’elle sera une célébration spectaculaire du rugby et de ses valeurs à l’occasion du 200ème anniversaire de ce sport. »

Aiman Ezzat, Directeur général du groupe Capgemini, a déclaré : « Chez Capgemini, nous partageons les valeurs de la communauté du rugby : la passion, l'esprit d'équipe et la diversité sont des fondements essentiels à nos deux organisations. Je suis ravi que Capgemini apporte sa solide expertise en matière d’innovation, de digital et de technologie pour enrichir l'expérience de l'un des plus grands événements sportifs du monde en 2023. Ce nouveau partenariat mondial reflète l’envergure internationale et la diversité du groupe Capgemini sur la scène mondiale. »

Alors que World Rugby a récemment annoncé sa feuille de route pour les cinq prochaines années, la fédération internationale connaît des niveaux record d'intérêt pour des partenariats commerciaux sur ses compétitions. Capgemini rejoint la Société Générale, Mastercard au rang des partenaires majeurs de la Coupe du Monde de Rugby 2023.

Le 8 septembre, la grande famille mondiale du rugby n'aura plus que deux ans à patienter avant le premier match de la Coupe du Monde de Rugby 2023, qui opposera la France, le pays organisateur, à la Nouvelle-Zélande, dans l'emblématique Stade de France. Un million de billets ont déjà été vendus aux supporters du monde entier, ce qui confirme l'intérêt pour le plus grand tournoi du rugby.

Claude Atcher, directeur général de la Coupe du Monde de Rugby France 2023, a déclaré « Dans ce changement de paradigme des grands événements sportifs internationaux, le rôle d’un partenaire stratégique n'a jamais été aussi important. Nous avons hâte d'œuvrer avec Capgemini pour valoriser l’ensemble des services technologiques de France 2023 et contribuer au succès et à l'héritage de cette Coupe du Monde de Rugby. »

A propos de Capgemini

Capgemini est un leader mondial, responsable et multiculturel, regroupant 290 000 personnes dans près de 50 pays. Partenaire stratégique des entreprises pour la transformation de leurs activités en tirant profit de toute la puissance de la technologie, le Groupe est guidé au quotidien par sa raison d’être : libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Fort de plus de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, Capgemini est reconnu par ses clients pour répondre à l’ensemble de leurs besoins, de la stratégie et du design jusqu’au management des opérations, en tirant parti des innovations dans les domaines en perpétuelle évolution du cloud, de la data, de l’Intelligence Artificielle, de la connectivité, des logiciels, de l’ingénierie digitale et des plateformes. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 16 milliards d'euros en 2020. Get The Future You Want* - www.capgemini.com.

*Réalisez le futur que vous voulez

A propos de World Rugby

World Rugby est une fédération internationale et un mouvement mondial comptant plus de 500 millions de fans et 10 millions de joueurs au sein de 128 fédérations nationales membres affiliées à six associations régionales.

Situé à Dublin, en Irlande, World Rugby a pour but de développer le rugby en le rendant plus pertinent et accessible, avec une vision d’un sport mondial pour tous, fidèle à ses valeurs.

Le principal levier de croissance du sport réside dans la diversité des événements majeurs de World Rugby tels que la Coupe du Monde de Rugby pour Hommes et pour Femmes, le Championnat du Monde des Moins de 20 ans qui révèle les futurs talents du rugby, la Coupe du Monde de Rugby à 7 pour Hommes et pour Femmes, ainsi que le HSBC World Rugby Sevens Series qui attire de nouveaux fans dans le monde entier.

Le succès financier de la Coupe du Monde de Rugby Hommes permet à World Rugby d’investir des sommes importantes dans le développement et la croissance du sport, depuis le terrain jusqu’au podium, en veillant à ce que le rugby soit aussi accessible et agréable pour le plus grand nombre. Entre 2020 et 2023, la fédération internationale investira ainsi plus de 662 millions d’euros dans ce sport. https://www.world.rugby/vision

À propos de la Coupe du Monde de Rugby France 2023

La Coupe du Monde de Rugby 2023 se déroulera en France du 8 septembre au 28 octobre. Les matchs se disputeront dans neuf stades, répartis dans dix villes hôtes. Il s’agira de la 10ème Coupe du Monde de Rugby masculine de l’histoire, et la deuxième à être organisée en France après une édition mémorable en 2007.

La Coupe du Monde de Rugby 2023 se tiendra l’année du bicentenaire du rugby, inventé en 1823 par William Webb-Ellis, étudiant anglais à la Rugby School, qui fit preuve d’un geste « hors des codes » en attrapant la balle à la main et en courant avec.

France 2023 a l’ambition d’être une compétition à impact positif, et d’établir de nouvelles normes en matière de responsabilité sociale, d’inclusion et de de développement durable pour un grand événement sportif international. Quatre engagements forts ont été pris : agir pour une économie durable et circulaire, s’engager pour l’éducation, la formation et l’emploi, limiter l’impact sur l’environnement, et soutenir l’inclusion et l’accessibilité.

Evénement phare du rugby, la Coupe du Monde de Rugby 2023 mettra aux prises 20 équipes : 12 sont d’ores et déjà qualifiées après avoir terminé aux trois premières places de leur poule lors de l’édition 2019 au Japon, tandis que 8 sont engagées dans un processus mondial de qualification. 48 matchs seront disputés sur 51 jours.

