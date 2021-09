LEHDISTÖTIEDOTE: SSH Communications Security Oyj on valittu pääsynhallintaratkaisun ja siihen liittyvien palveluiden toimittajaksi

English Finnish



SSH Communications Security Oyj on valittu toimittamaan pääsynhallintaratkaisu, siihen liittyviä ylläpito-, tuki- ja huoltopalveluita sekä erikseen tilattavia asiantuntijapalveluita.

Sopimus on monivuotinen eikä se sisällä määräostovelvoitetta.

SSH toimittaa jälleenmyyjän kautta sopimuksen nojalla tilattavat tuotteet ja lisenssit. SSH ei odota sopimuksella olevan merkittävää vaikutusta kuluvan vuoden näkymiin tai voimassa olevaan ohjeistukseen.

PrivX™ on noussut johtavaksi modernin ja korkean turvallisuuden ratkaisuksi korkeiden käyttöoikeuksien hallintaan. Ratkaisu toteuttaa Zero Trust -periaatteita sekä hallinnoi ja auditoi keskitetysti valvotut ja auktorisoidut yhteydet kriittiseen infrastruktuurin ja sovelluksiin valtuus- ja aikapohjaisesti. ”PrivX-tuotteemme valinta on jälleen uusi luottamuslause SSH:n teknologialle sekä salausosaamiselle.” sanoo SSH:n toimitusjohtaja Teemu Tunkelo.

Lisätietoja:

Kristian Nieminen

SSH.COM

+358 50 3777970

kristian.nieminen@ssh.com

SSH.COM lyhyesti

SSH.COM auttaa yrityksiä turvamaan niiden liiketoiminnan kannalta kriittiset digitaaliset resurssit, kun ne ovat levossa, liikkeessä ja käytössä. Meillä on maailmanlaajuisesti yli 5000 asiakasta, joihin kuuluu 40% Fortune 500 -listan yrityksistä sekä suuria organisaatioita rahoituksen, valtionhallinnon, jälleenmyynnin ja teollisuuden toimialoilta.

Autamme asiakkaitamme turvaamaan heidän liiketoimintansa hybridin pilven, hajautetun IT:n ja teollisuusautomaation aikakaudella. Zero Trust -pohjaiset ratkaisumme tarjoavat turvallista sähköistä viestintää ja suojatun pääsyn sekä palvelimiin että palvelimien välillä. Asiantuntijamme Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa toimivat yhteistyössä maailmanlaajuisen kumppaniverkostomme kanssa ja takaavat asiakasprojektien onnistumisen. Yrityksen osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä.