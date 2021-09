English French

Soitec inaugure son nouveau centre logistique et reçoit le trophée "Vitrine Industrie du Futur »

Bernin, France, le 6 septembre 2021 – Cédric O, secrétaire d'état chargé du numérique et des communications électroniques, s'est rendu sur le site de Soitec à Bernin, en Isère, pour inaugurer un nouveau site de l'entreprise. Le nouveau bâtiment logistique servira de base de stockage permettant de fluidifier les lignes de nouvelles fabrications.

La visite et l'inauguration, qui ont eu lieu le 2 septembre, étaient l'occasion pour le secrétaire d'état d'approfondir sa connaissance du positionnement stratégique de Soitec dans la filière des semi-conducteurs, ainsi que l'impact de ses matériaux intelligents dans les challenges actuels et futurs sur les marchés en plein développement que sont les mobiles (5G), les objets connectés et l'électrification des véhicules.

Soitec, fleuron industriel français et leader mondial de la micro-électronique, accélère ainsi sa production et l'innovation des matériaux semi-conducteurs à Bernin, près de Grenoble, et à cette fin recrute 150 nouveaux talents sur son site isérois. L’augmentation de ses capacités de production sur son site principal a pour but de mieux servir la demande croissante de ses marchés clefs : la communication (5G), l'automobile, l’intelligence artificielle et les objets intelligents.

Aujourd'hui, Soitec s'est aussi vu décerner le trophée "Vitrine Industrie du Futur" dans le cadre du salon Global Industrie à Lyon. Le prix a été attribué par Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargée de l'Industrie.

Ce trophée récompense à l'échelle nationale le travail des équipes de Soitec impliquées dans l'optimisation des rendements de fabrication de substrats semi-conducteurs - optimisation réalisée grâce à l'utilisation d'équipements d'inspection associés à des outils d'analyses et des études statistiques avancées.

« Nous sommes ravis et honorés de recevoir cette récompense qui salue l’esprit innovant et disruptif de nos collaborateurs, » déclare Cyril Menon, Directeur des Opérations de Soitec. « Transformer nos infrastructures vers l’industrie 4.0 permet d’améliorer notre compétitivité dans une période de forte croissance. Par ailleurs, les initiatives numériques de nos équipes sont de nouvelles sources pour améliorer la performance et l’industrialisation de nos procédés de fabrication, et ainsi contribuer à repousser les limites physiques de nos nouveaux produits à l’échelle atomique. »

La troisième édition de l’Etude « Vitrines de l’Industrie du Futur » présente les clés du succès de 50 des 75 Vitrines labellisées par l’Alliance Industrie du Futur.

# # #

A propos de Soitec

Soitec (Euronext, Tech 40 Paris) est un leader mondial de la production de matériaux semi-conducteurs innovants. L’entreprise s’appuie sur ses technologies uniques pour servir les marchés de l’électronique. Avec plus de 3 500 brevets, elle mène une stratégie d’innovations disruptives pour permettre à ses clients de disposer de produits qui combinent performance, efficacité énergétique et compétitivité. Soitec compte des sites industriels, des centres de R&D et des bureaux commerciaux en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.

Soitec et Smart Cut sont des marques déposées de Soitec.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.soitec.com et suivez-nous sur Twitter : @Soitec_FR.

Relations investisseurs :



Steve Babureck



+33 6 16 38 56 27



+65 9231 9735



steve.babureck@soitec.com















Contacts medias :



Markus Payer



+33 7 85 54 90 84



markus.payer-ext@soitec.com







Isabelle Laurent



+33 1 53 32 61 51



isabelle.laurent@oprgfinancial.fr







Fabrice Baron



+33 1 53 32 61 27



fabrice.baron@oprgfinancial.fr

# # #

Soitec est une société anonyme à conseil d'administration au capital de 66 557 802,00 euros, dont le siège social est situé Parc Technologique des Fontaines - Chemin des Franques - 38190 Bernin (France), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 384 711 909.

# # #

Pièce jointe