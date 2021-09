Ease2pay N.V. maakt halfjaarcijfers 2021 bekend

Het resultaat van Ease2pay N.V. (de “Vennootschap”) over het eerste halfjaar van 2021 laat een duidelijke verbetering zien, ondanks dat de lockdown het 1e kwartaal negatief beïnvloedde. Zowel het bedrijfsresultaat voor financieringslasten en afschrijving (EBITDA) verbeterde, naar een verlies van € 280 duizend (2020 eerste halfjaar: € 309 duizend), alsook de gerealiseerde omzet die steeg naar € 113 duizend (2020 eerste halfjaar: € 84 duizend). Ondanks COVID-19 is de Vennootschap in staat geweest het nettoverlies over het eerste halfjaar te verlagen naar € 374 duizend (2020 eerste halfjaar: € 410 duizend).



De verbetering is ook terug te zien in de groei van het aantal transacties en het aantal accounts. De parkeertransacties groeide in het eerste halfjaar van 2021 naar 460 duizend (per 30 juni 2020: 384 duizend) en het aantal tanktransacties groeide naar 24 duizend (per 30 juni 2020: 15 duizend). Per 30 juni 2021 hebben meer dan 64 duizend (2020: 52 duizend) mensen een account op het Ease2pay platform aangemaakt, waarbij het aan de elektronischgeldinstelling Ease2pay toevertrouwde vermogen op 30 juni € 226 duizend (per 31 december 2020: € 199 duizend) was.

Na het het eerste halfjaar van 2021 heeft Ease2pay op 16 augustus de parkeerdata diensten, het parkeergarage reserveringsplatform en de website www.prettigparkeren.nl van Monotch B.V. voor € 638 duizend gekocht. Hiermee voegt Ease2pay naar verwachting op jaarbasis bijna € 200 duizend terugkerende omzet aan haar platform toe. De aankoop van deze activa is gedeeltelijk uit eigen middelen en voor € 500 duizend uit de bestaande kredietfaciliteit (€ 650 duizend) van de grootaandeelhouder The Internet of Cars v.o.f. gefinancierd.

De Directie en de Raad van Commissarissen van Ease2pay hebben de halfjaarcijfers 2021 van de Vennootschap vastgesteld respectievelijk goedgekeurd. Met dit persbericht wordt het tussentijds bericht over het eerste halfjaar 2021 gepubliceerd, dat de verkorte tussentijdse financiële informatie over het halfjaar geëindigd op 30 juni 2021 weergeeft.

Het halfjaarbericht van Ease2pay N.V. over het eerste halfjaar 2021 is bijgevoegd.

Ease2pay

Ease2pay is een innovatieve betaaldienstverlener die betalen goedkoper wil maken voor consumenten en winkeliers. Het transactieplatform maakt van iedere smartphone een pinterminal: de app laat consumenten in één handeling bestellen, betalen en sparen zonder gebruik te maken van kassa’s of pinterminals.

6 september 2021

