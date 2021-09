DFDS: KØB AF HSF LOGISTICS GROUP GODKENDT

English Danish

SELSKABSMEDDELELSE NR. 27/2021





EU-Kommissionen har i dag godkendt DFDS’ overtagelse af HSF Logistics Group, der blev meddelt 26. januar 2021.

Transaktionen forventes at blive afsluttet 14. september 2021. Information om integrationen og de forventede økonomiske konsekvenser af transaktionen vil blive inkluderet i meddelelsen om transaktionens afslutning.

HSF Logistics Group er en af ​​Europas førende udbydere af kølelogistik til kødproducenter og andre fødevareproducenter, der driver temperaturstyrede forsyningskæder.





Kontakt

Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01

Karina Deacon, CFO +45 33 42 33 42

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Nicole Seroff, Communications +45 31 40 34 46





This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act

