English French

Un prestigieux constructeur automobile allemand déploie une solution de Dassault Systèmes pour la planification et l’ordonnancement de la fabrication dans ses sites de production E-Drive en Europe

Déploiement d e s applications DELMIA Quintiq de Dassault Systèmes achevé dans les usines de production E-Drive d ont di s pos e BMW Group à Dingolfing , Leipzig et Ratisbonne ; ces usines sont les premi ères à utiliser ces applications en Allemagne.

Pour mieux maîtriser l ’ évolution rapide et les perturbations touchant la chaîne d’approvisionnement complexe de la production de composants automobiles, Dassault Systèmes souhaite accélérer la prise de décisions pertinentes afin d’ améliorer les indicateurs clés de performance dans le domaine de la fabrication.

L’environnement DELMIA Quintiq synchronise la demande de composants des usines de production d’automobiles et augmente la productivité tout en réduisant les coûts et les stocks.





VÉLIZY-VILLACOUBLAY, le 7 septembre 2021 — Dassault Systèmes (Euronext Paris : FR0014003TT8, DSY.PA) annonce que le programme d’optimisation des performances industrielle par la transformation numérique des processus de planification et d’ordonnancement de la production de BMW est désormais opérationnel dans le cadre de son partenariat avec le groupe. Les applications DELMIA Quintiq de Dassault Systèmes ont été déployées avec succès pour optimiser la production et l’assemblage de composants E-Drive dans les usines BMW à de Dingolfing, Leipzig et Ratisbonne.

Les chaînes de montage des composants E-Drive sont à présent connectées à l’environnement virtuel DELMIA Quintiq pour la planification et l’ordonnancement de la production. Les applications DELMIA Quintiq visent à aider à réduire les coûts de production grâce à une diminution des délais de mise en place et des stocks, et permettre de réagir rapidement en cas de perturbation.

BMW Group poursuivra le déploiement des applications DELMIA Quintiq pour planifier et optimiser sa production de composants en interne dans ses cinq usines situées en Allemagne.

« La demande des particuliers dans le domaine des véhicules électriques augmente rapidement, obligeant les constructeurs à optimiser leur réponse à ce nouveau marché aux ressources limitées. Il est par conséquent capital de garantir en temps et en heure la production des composants que requiert cette catégorie de véhicule. En effet, l’indisponibilité du moindre composant se répercute directement sur les ventes de voitures. Toutefois, il est possible de minimiser les risques de pénurie grâce à une approche originale de la planification de la production qui améliore l’agilité et l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement des composants, pour mieux maîtriser la très grande quantité de données nécessaires et d’atteindre un niveau de synchronisation optimum entre les multiples parties prenantes », déclare Laurence Montanari, vice-présidente industrie Transport et Mobilité, Dassault Systèmes. « Dassault Systèmes permet à BMW Group de prendre les meilleures décisions, d’accélérer la productivité, et d’améliorer les indicateurs clés de performances qui reflètent avec précision ses priorités commerciales actuelles. »

Partager sur Twitter : @BMWGroup déploie avec succès les applications de @Dassault3DS @3DSDELMIA Quintiq pour la planification et l’ordonnancement de la production dans ses plus grandes usines en Europe #3DEXPERIENCE

Dassault Systèmes sur les réseaux sociaux : Twitter ; Facebook ; LinkedIn ; YouTube

A propos des Industry Solution Experiences de Dassault Systèmes pour le secteur du transport et de la mobilité : https://ifwe.3ds.com/fr/transportation-mobility

Pour plus d’informations sur la plateforme 3DEXPERIENCE, les solutions de création 3D, de maquette numérique en 3D et de gestion du cycle de vie des produits de Dassault Systèmes : 3ds.com/fr.

# # #

À propos de Dassault Systèmes

Dassault Systèmes, The 3DEXPERIENCE company, est un « accélérateur de progrès humain ». Elle propose aux entreprises et aux particuliers des environnements virtuels collaboratifs qui leur permettent d’imaginer des innovations plus durables. En développant un jumeau virtuel du monde réel, grâce à la plateforme 3DEXPERIENCE et à ses applications, Dassault Systèmes donne à ses clients les moyens de repousser les limites de l’innovation, de l’apprentissage et de la production.

Les 20 000 collaborateurs de Dassault Systèmes travaillent à créer de la valeur pour nos 290 000 clients de toutes tailles, dans toutes les industries, dans plus de 140 pays. Pour plus d’informations, visitez notre site www.3ds.com/fr

3DEXPERIENCE®, l’icône Compass, le logo 3DS, CATIA, BIOVIA, GEOVIA, SOLIDWORKS, 3DVIA, ENOVIA, EXALEAD, NETVIBES, MEDIDATA, CENTRIC PLM, 3DEXCITE, SIMULIA, DELMIA et IFWE sont des marques commerciales ou des marques déposées de Dassault Systèmes, une « société européenne » française (registre du commerce de Versailles n° B 322 306 440) ou de l’une de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.

Contact presse :

Dassault Systèmes

Arnaud Malherbe

01 61 62 87 73

arnaud.malherbe@3ds.com

Pièce jointe