McPhy équipera à Strasbourg le projet R-Hynoca avec une station hydrogène grande capacité

French English

McPhy participe au projet innovant R-Hynoca, porté par R-ENR, filiale de l’énergéticien strasbourgeois R-GDS 1 et Haffner Energy 2

et Haffner Energy Partenaire du projet pour le volet mobilité, McPhy équipera le site de production R-Hynoca d’une station double-pression et d’une interface de recharge pour bouteilles d’hydrogène sous pression (« tube trailers »)

Avec cette nouvelle référence, McPhy s’impose parmi les leaders de la mobilité hydrogène

La Motte-Fanjas, le 07 septembre 2021 – 07h30 CEST – McPhy (Euronext Paris Compartiment C : MCPHY, FR0011742329), spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène zéro-carbone (électrolyseurs et stations de recharge), annonce avoir été sélectionné par R-Hynoca, pour implanter la première station hydrogène à Strasbourg. La fourniture d’équipement comprend une station de recharge double pression 350-750 bar dotée d’une capacité de distribution de 700 kg par jour, et un point de recharge pour bouteilles hydrogène sous pression (« tube trailers »).

Luc Poyer, Président-directeur général de McPhy, commente : « Nous sommes très heureux de la participation de McPhy à ce projet innovant situé en plein cœur de la métropole de Strasbourg au carrefour de l’Europe. Le projet R-Hynoca, avec son approche décentralisée, illustre la complémentarité des différents modes de production et distribution d’hydrogène vert en fonction de la diversité des territoires, à laquelle répond parfaitement l’offre McPhy. »

R-Hynoca est un projet innovant qui a pour but de produire de l’hydrogène vert, neutre en carbone, à partir de la biomasse locale. La production d’hydrogène est assurée par le procédé Hynoca® développé par Haffner Energy. Cet hydrogène sera valorisé en tant que carburant pour une mobilité décarbonée et en tant que ressource dans l’industrie. Partenaire du projet pour le volet mobilité, McPhy, fournira une station double pression (350-750 bar) munie de deux bornes pour recharger tous les types de mobilité hydrogène :

Une borne « Dual Pressure », pour les véhicules légers 700 bar et 350 bar ;

Une borne « Hi-Flow » pour les bus et les poids lourds.

Cette station grande capacité délivrera 700 kg d’hydrogène vert par jour, permettant la recharge quotidienne de l’équivalent d’une flotte de 30 bus, ou 70 véhicules utilitaires légers, ou 150 véhicules légers. McPhy équipera également le site d’un point de recharge pour les bouteilles d’hydrogène sous pression (« tube trailers ») qui seront transportées pour être utilisées dans des applications de mobilité ou industrielles ailleurs que sur le point de production de l’hydrogène. La mise en service de la station et de l’interface de recharge est prévue d'ici à la fin d'année 2022.

Cette architecture système innovante offre une grande flexibilité en facilitant l’avitaillement en hydrogène de toutes les mobilités, sur le lieu de production ou sur sites distants. Son design modularisé permettra d’accroitre la capacité de distribution au même rythme que se déploieront les usages sur le territoire.

Le projet R-Hynoca ( https://r-gds.fr/projet-r-hynoca/ ) est financé par le partenariat public-privé FCH-JU3 dans le cadre du programme H2ME2 et de l’accord de subvention n°700339. Cette entreprise commune bénéficie de l’aide du programme de recherche et d’innovation Horizon 2020 de l’Union européenne, de Hydrogen Europe et Hydrogen Research.

Prochain rendez-vous de communication financière

Publication du chiffre d’affaires 2021, le 25 janvier 2022, après clôture des marchés

À propos de McPhy

Spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène zéro-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy est coté sur Euronext Paris (compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).

CONTACTS

NewCap



Relations investisseurs



Emmanuel Huynh

T. +33 (0)1 44 71 94 99

mcphy@newcap.eu



Relations presse



Nicolas Merigeau

T. +33 (0)1 44 71 94 98

mcphy@newcap.eu











1 Premier distributeur de gaz naturel dans le Bas-Rhin, R-GDS pour « Réseaux gaz naturel de Strasbourg » achemine chaque année près de 4.3 TWh de gaz naturel pour répondre aux besoins de 108 000 clients dans 119 communes.







2 Haffner Energy, spécialiste de la biomasse énergie depuis 1993, lance le déploiement commercial du procédé Hynoca de production d’hydrogène par biomasse.







3 FCH-JU : « Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking » ou « entreprise commune piles à combustible et hydrogène »







Pièce jointe