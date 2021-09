MT Højgaard Holding A/S: Ajos sælger aktiviteter og fokuserer på svanemærkede pavillonløsninger

English Danish

MT Højgaard Holding A/S’ forretningsenhed Ajos A/S har med virkning fra 1. oktober 2021 solgt alle aktiviteter inden for skure, byggepladsindretning og midlertidige installationer til udlejningsvirksomheden CP ApS. Salgsprisen er aftalt til 167 mio. kr.

Handlen omfatter en række specialiserede medarbejdere på lokationer i Køge og Vejle samt alt materiel, inkl. ca. 1.400 kontor- og skurvogne samt containere og ca. 150 enheder i ordre. I 2020 havde aktiviteterne en omsætning på 51 mio. kr., og en lignende omsætning ventes i 2021.

”Efter frasalgene af flere afdelinger det seneste år tager vi nu det sidste skridt og fokuserer udelukkende på de bæredygtige pavillonløsninger, som er et område med rigtig gode vækstudsigter. Ajos er den førende leverandør af certificerede pavillonbyggerier, og specialiseringen giver os mulighed for at foretage de investeringer, der er nødvendige for at imødekomme den stigende efterspørgsel og hurtigt eksekvere og levere bæredygtige løsninger til kunderne,” siger Ole Wamsler, administrerende direktør i Ajos.

Frasalget giver Ajos mulighed for at fortsætte udviklingen af virksomhedens bæredygtige pavillonløsninger, der blandt andet anvendes som midlertidige skoler, institutioner, kontorer, kantiner, klinikker, beboelse eller til genhusning i forbindelse med store renoveringsprojekter. Pavillonerne, der produceres af søstervirksomheden Scandi Byg, kan bygges sammen i stort antal og i flere plan og tilpasses til den enkelte funktion.

”Vi er glade for at have fundet det helt rigtige hjem til aktiviteterne og de dygtige medarbejdere med salget til CP, som har været vores foretrukne køber i forløbet. Derfor ser vi også meget frem til at etablere et godt og langvarigt samarbejde mellem CP og virksomhederne i MT Højgaard Holding-koncernen,” siger Morten Hansen, administrerende direktør og koncernchef i MT Højgaard Holding.

Frasalget af Ajos’ aktiviteter inden for skure, byggepladsindretning og midlertidige installationer giver ikke anledning til at ændre MT Højgaard Holdings tidligere offentliggjorte forventninger til omsætning og driftsresultat før særlige poster og særlige afskrivninger.

Yderligere oplysninger:



Henvendelse til CFO i MT Højgaard Holding, Martin Solberg, og direktør for Ajos, Ole Wamsler, kan ske på telefon +45 22 70 93 65.

Vedhæftet fil