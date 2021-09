Verdensførende eksperter i kunstigt anlagte øer skal understøtte Ørsteds og ATP’s bud på energiøen i Nordsøen

English Danish

Danmarks energiø i Nordsøen er en modig og visionær ambition om at udvikle vedvarende energi i et hidtil uset omfang og en nødvendighed for at gennemføre den omstilling, der er skal til for at indfri Danmarks og EU's mål for CO 2 -reduktion.



Etableringen af verdens første kunstige energiø kræver et tæt samarbejde mellem en række højtspecialiserede virksomheder med dokumenteret erfaring inden for udvikling af vedvarende energi og opførelse af komplekse anlægsprojekter til havs.

Derfor har Ørsted, verdens førende udvikler af havvind, og ATP, Danmarks største institutionelle investor, nu indgået samarbejde med tre af verdens førende ingeniørvirksomheder, der skal understøtte Ørsteds og ATP's bud på energiøen i Nordsøen: Aarsleff, Bouygues og Van Oord.

De tre virksomheder har omfattende kompetencer inden for design og projektering og har stor erfaring fra hele verden med komplekse anlægsprojekter til havs. Med disse partnere på plads har Ørsted og ATP lagt grunden til en vellykket leverance af energiøen i Nordsøen. Øen bliver et omdrejningspunkt for vedvarende energi og kommer til at skabe lokale arbejdspladser og yderligere styrke Danmarks stærke position som en eksportør af vedvarende energiløsninger.

Aarsleff, dansk specialist i store projekter inden for infrastruktur, klimatilpasning og energi, skal lede anlægsarbejdet. Selskabet spillede en vigtig rolle i forbindelse med konstruktionen af Øresundsbroen, der forbinder Danmark og Sverige, og har stået i spidsen for flere nordiske havneudvidelsesprojekter, herunder havnene i Skagen, Frederikshavn og Stockholm. Selskabet har installeret 600 fundamenter til havvindmøller – bl.a. på havvindmølleparkerne Horns Rev 2 og London Array. Aarsleff har stor erfaring med projekter i Nordsøen, har 7.200 medarbejdere og har hovedsæde i Aarhus.

Bouygues Travaux Publics, et datterselskab af Bouygues Construction, er førende inden for bæredygtigt byggeri og har 58.700 medarbejdere og aktiviteter i 60 lande. Bouygues bidrager med verdensførende ekspertise inden for projektering, opførelse og drift af store anlægsprojekter til havs, såsom broer, tunneler og landvinding. Bouygues har opført mange komplekse og rekordstore projekter, herunder udvidelsen af Monacos kystlinje og Paris' første CO 2 -neutrale distrikt. Bouygues har hovedsæde i Paris i Frankrig.

Van Oord er førende specialist inden for marinekontrahering og har mere end 150 års erfaring. Van Oord beskæftiger 5.000 medarbejdere og fokuserer på udgravning, landvinding og havvind. Selskabet har opført Palm Jumeirah og mange andre kunstige øer og har årtiers erfaring med at installere havvindmøller, fundamenter og kabler. Van Oord har samarbejdet med Ørsted på havvindprojekter i flere lande og har hovedsæde i Rotterdam i Holland.

Rasmus Errboe, regionsdirektør for Kontinentaleuropa i Ørsted, siger:

“Ørsted har 30 års erfaring i at samarbejde med højtspecialiserede ingeniørvirksomheder inden for havvind. Aarsleff, Bouygues og Van Oord udgør det stærkest tænkelige hold til vores bud på energiøen i Nordsøen. Vi er klar til at sætte fart på overgangen til grøn energi på en ny og innovativ måde, som vil bidrage til omstillingen af det danske energisystem, gavne det danske samfund og levere grønne løsninger til Danmark og vores europæiske naboer. Vi har valgt disse verdensklasseleverandører på baggrund af deres arbejde inden for bæredygtighed og innovation for at sikre, at energiøen bliver opført med respekt for Nordsøens unikke miljø og med den højeste grad af tekniske og kommercielle kompetencer.”

På vegne af konsortiets leverandører udtaler administrerende direktør i Per Aarsleff A/S, Jesper Kristian Jacobsen:

”Etableringen af en energiø i Nordsøen er et innovativt og banebrydende projekt og et vigtigt skridt på vejen mod at løse klimaudfordringerne. Bouygues Travaux Publics, Van Oord og Aarsleffs samlede ekspertise inden for offshore-arbejde vil udgøre et stærkt partnerskab, og vi ser frem til at bidrage til projektet sammen med Ørsted og ATP.”

Energiøen i Nordsøen forventes at blive sendt i udbud i 2023, hvor Ørsted og ATP har til hensigt at afgive et bud.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Ørsted Media Relations

Michael Korsgaard

99 55 94 25

mikon@orsted.dk

Investor Relations

Allan Bødskov Andersen

99 55 79 96

IR@orsted.dk

Om Ørsted

Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2021 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.472 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2020 en omsætning på 52,6 mia. kr. (7,1 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Om ATP

ATP Koncernen er Danmarks største pensionsselskab og administrationshus. Vi løser opgaver for næsten alle borgere og virksomheder i Danmark. Med en pensionsformue på 907 mia. kr. er ATP samtidig et af Europas største pensionsselskaber. Pensions & Investments er ansvarlige for ATP’s pensionsprodukt, ATP Livslang Pension. ATP Livslang Pension er en kollektiv ordning med mere end 5 mio. medlemmer. Målet er at levere gode, stabile pensioner i form af en livsvarig garanti, som vi tilstræber at realværdisikre. Det sker gennem investeringer i blandt andet obligationer, aktier, ejendomme og infrastruktur. ATP Livslang Pension sikrer, at næsten alle borgere i Danmark får et tillæg til folkepensionen den dag, de går på pension – og resten af livet.

Vedhæftet fil