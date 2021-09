WENDEL : Mise à disposition des comptes consolidés semestriels 2021

English French

Mise à disposition des comptes consolidés semestriels 2021

Le Conseil de surveillance s’est réuni le 6 septembre 2021 sous la présidence de Nicolas ver Hulst pour examiner les comptes consolidés condensés de Wendel, tels qu’ils ont été approuvés par le Directoire le 2 septembre 2021. Les comptes semestriels ont fait l’objet d’un examen limité de la part des Commissaires aux comptes avant d’être publiés.

Le chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 2021 s’est monté à 3 997,4 M€, en hausse de + 11,3 % dont + 14,7 % de croissance organique.

La contribution totale des sociétés du Groupe au résultat net des activités s’est élevée à 401,5 M en forte hausse de de 184,0 % par rapport au premier semestre 2020. Cette hausse est due à la forte reprise d’activité après l’impact des mesures de confinement liées à la pandémie de Covid 19 et les effets induits sur l'activité des entreprises. Le total des frais financiers, frais généraux et impôts enregistrés au niveau de Wendel s’élève à 54,5 M€, en baisse de 5,8 % par rapport au 1er semestre 2020 (57,9 M€). Cette diminution provient de la baisse des frais financiers, en repli de 24,0 %, résultant du débouclage par Wendel de ses cross currency swaps euro/dollar en mars 2021 pour des économies sur les intérêts payés à hauteur d’environ 25 M€.

Le résultat non récurrent se traduit par un gain de 3,1 M€ au 1er semestre 2021 contre une perte de 142,7 M€ au 1er semestre 2020. Ce gain est principalement lié à l’impact, au 1er semestre 2021, de la variation positive de juste valeur d’actifs financiers du Wendel Lab pour 51,9 M€, lié à l’introduction en bourse d’une participation d’un fond souscrit.

Le résultat net total s’élève à 301,0 M€ au 1er semestre 2021, contre une perte de 279,3 M€ au 1er semestre 2020. En part du Groupe, le gain est de 131,1 M€, à comparer à une perte de 203,7 M€ au 1er semestre 2020.

L’activité des sociétés du portefeuille au 1er semestre 2021 ainsi que l’actif net réévalué au 30 juin 2021 ont déjà été publiés et commentés dans le communiqué de presse du 29 juillet 2021, disponible sur le site internet de la société, dans la section Finance.

Les comptes consolidés du 1er semestre 2021 sont disponibles sur le site internet de la Société, dans les sections Finance et Information réglementée.





Agenda

28.10.2021

Activité du 3è trimestre 2021 - Publication de l’ANR au 30 septembre 2021 (avant bourse)

02.12.2021

Journée investisseurs 2021 – Réunion organisée le matin

18.03.2022

Résultats annuels 2021 - Publication de l’ANR au 31 décembre 2021 (avant bourse).

28.04.2022

Activité du 1er trimestre 2022 - Publication de l’ANR au 31 mars 2022 (avant bourse).

19.05.2022

Assemblée générale

29.07.2022

Résultats du 1er semestre 2022 - Publication de l’ANR au 30 juin 2022 et des états financiers consolidés semestriels condensés (avant bourse)

28.10.2022

Activité du 3è trimestre 2022 - Publication de l’ANR au 30 septembre 2022 (avant bourse)

01.12.2022

Journée investisseurs 2022

À propos de Wendel

Wendel est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe et en Amérique du Nord, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Tarkett, Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles, et Crisis Prevention Institute. Elle joue souvent un rôle actif d’actionnaire majoritaire ou significatif dans les sociétés de son portefeuille. Elle cherche à mettre en œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d’accroître leurs positions de leader.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable - Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019

Notation attribuée par Moody’s : Long terme : Baa2 avec perspective stable - Court terme : P-2 depuis le 5 septembre 2018

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.



