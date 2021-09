Strategisk ordre på cybersikkerhed til stor kunde i USA

Danish English

Selskabsmeddelelse nr. 16/2021

Denne selskabsmeddelelse indeholder intern viden

Wirtek fortsætter væksten i 3. kvartal med et cybersikkerheds-team, der skal betjene en af Wirteks store internationale kunder i USA. Dette er et nyt område for Wirtek med et stort vækstpotentiale, og aftalen, der løber i mindst to år, er en stor gevinst for Wirteks ekspansion internationalt.

Det langsigtede samarbejde med denne kunde begyndte for mere end 5 år siden med en indledende forespørgsel om kvalitetssikring af et af kundens nye produkter. Samarbejdet har udviklet sig til at omfatte flere tekniske områder, og flere Wirtek-teams arbejder nu for kundens europæiske datterselskaber. Det vellykkede samarbejde overbeviste kunden om, at Wirtek også ville kunne håndtere den ekspertise, der skulle til, for at levere ydelser inden for cybersikkerhed til deres hovedkvarter i USA.

Det nye team af cybersikkerheds-ingeniører skal levere vigtige ydelser inden for webapplikationsikkerhed til kunden. Wirteks beslutning om at bevæge sig ind på dette område blev truffet på baggrund af et tocifret vækstpotentiale i markedet samt et strategisk ønske om at løse vores kundes presserende behov for håndtering af den stigende trussel fra cyberangreb.

Michael Aaen, CEO for Wirtek, udtaler: ”Dette er en strategisk vigtig ordre for Wirtek, da vi udvider vores eksisterende produktudbud med kompetencer inden for cybersikkerhed. Vi er meget bevidste om, at cyberangreb er en universel trussel, der påvirker alle vores kunders aktiviteter. Virksomheder og private systemer over hele verden bliver ramt af cyberangreb hver dag, og typen af angreb er blevet markant udvidet. Takket være den hurtige udvikling inden for teknologiske standarder er cybersikkerhed blevet et højt prioriteret område for såvel vores kunder som de fleste andre virksomheder i hele verden. Det presserende behov i det nuværende marked giver gode muligheder, som Wirtek er klar til at drage fordel af.”



Denne ordre ændrer ikke de tidligere udmeldte finansielle målsætninger til indeværende regnskabsår.

