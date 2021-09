Copenhagen Capital A/S – Køberhenvendelse på den samlede ejendomsportefølje

Bestyrelsen i Copenhagen Capital A/S har modtaget en ikke bindende henvendelse fra en international kapitalfond omkring køb af selskabets samlede ejendomsportefølje.

Henvendelsen tager afsæt i et stabiliseret afkast på 3,40%, hvilket skal ses i forhold til, at porteføljen i halvårsrapporten er opgjort til et afkastkrav på 3,96%. Henvendelsen vedrører endvidere selskabets samlede portefølje, mens værdiansættelsen i selskabets halvårsrapport og de bogførte værdier pr. 30. juni 2021 beror på af individuelle værdiansættelser af hver enkelt ejendom. Henvendelsen indikerer imidlertid under disse forudsætninger en merværdi på omkring 15% i forhold til de bogførte værdier som opgjort pr. 30. juni 2021.

Bestyrelsen i Copenhagen Capital A/S har besluttet at man ikke vil gå i realitetsforhandlinger med den internationale kapitalfond.

Ovenstående offentliggøres for at skabe transparens omkring værdiansættelsen af selskabets portefølje og imødegå rygtedannelse omkring handelen med selskabets aktier.

