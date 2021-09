Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: Rimonne Baltic OÜ:n omistus Innofactorissa

Finnish English

Innofactor Oyj:n suurimmat osakkeenomistajat 7.9.2021 klo 12.15

Rimonne Baltic OÜ on ilmoittanut Innofactor Oyj:lle, että sen osuus Innofactorin osakkeista ja äänistä alitti 5 %:n liputusrajan 6.9.2021.

Rimonne Baltic OÜ:n osuus ilmoituksen mukaan:





% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta



Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä Osuus liputusrajan saavuttamisen

tai rikkoutumisen jälkeen



4,74 %



37 388 225 Edellisessä liputus-ilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)



5,01 %





Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja/osakelaji Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Suora (AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) FI0009007637 1 771 500 4,74 % YHTEENSÄ A 1 771 500 4,74 %

Espoossa 7.9.2021

INNOFACTOR OYJ

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Innofactor Oyj

Puh. 050 584 2029

sami.ensio@innofactor.com

