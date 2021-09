VALGO lève près de 35 millions d’euros auprès du fonds T2 Energy Transition de Tikehau Capital

Tikehau Capital devient le deuxième actionnaire du groupe.

VALGO, groupe français engagé dans la remédiation et la revitalisation de friches et sites industriels à l’échelle mondiale, accueille dans son capital Tikehau Capital, le groupe de gestion d’actifs alternatifs pour lancer sa nouvelle stratégie de croissance.

Tikehau Capital a lancé le fonds T2 Energy Transition en 2018 en partenariat avec Total Energies, sa vocation est d’accélérer la croissance des PME et des ETI européennes qui contribuent à la transition vers une économie bas carbone. Le fonds a annoncé en début d’année avoir levé plus d’un milliard d’euros. Il a déjà réalisé sept investissements dans des entreprises actives dans les secteurs de la production d’énergies propres, de la mobilité bas carbone et de l’amélioration de l’efficacité énergétique.

Un positionnement unique à l’échelle mondiale

Créée en 2004 à Toulouse sur le site d’AZF, VALGO est une ETI française spécialisée dans la remédiation et la revitalisation de sites industriels. Véritable « Médecin de la Terre », VALGO, via son approche unique de VALGOrisation, soigne les terres et désamiante les bâtiments, revalorise les déchets et réhabilite les friches et sites complexes jusqu’à leur aménagement pour leur donner une seconde vie. VALGO favorise la transformation des matières en énergies vertes, les transports à faible impact carbone et s’engage à préserver la biodiversité dans tous ses projets.

Le groupe réunit 600 collaborateurs, répartis sur 11 agences en France métropolitaine, 1 à la Réunion, et 5 filiales dans le monde et réalisera plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires cette année.

Des ambitions fortes pour les prochaines années

Avec le soutien de son nouvel actionnaire, VALGO compte déployer son nouveau plan stratégique qui devrait lui permettre de tripler son chiffre d’affaires sur les cinq prochaines années et de positionner l’entreprise comme la référence de son marché en France comme à l’international. Dans ce contexte, le groupe prévoit de procéder à différentes opérations de croissance externe pour développer son modèle à large échelle, notamment en Amérique du Nord, d’accélérer la digitalisation de ses opérations et de renforcer ses équipes en s’entourant des meilleurs experts. VALGO mettra encore plus l’accent sur l’innovation afin de trouver les nouveaux remèdes qui permettront de mieux traiter les menaces sanitaires de demain à l’image de son action sur les composés fluorés et perfluorés ( PFAS).



« La VALGOrisation est un modèle unique qui réconcilie écologie et économie. Cette prise de participation à mes côtés et celui du Management de VALGO est un signal fort sur le marché et démontre clairement la pertinence du modèle de développement du groupe. Nous sommes fiers d’accueillir dans notre capital un fonds leader en matière de transition écologique et énergétique. Au-delà du soutien financier apporté, c’est notre vision commune des enjeux tant environnementaux que sociétaux qui nous permettra de développer nos activités à l’échelle mondiale. VALGO, médecin de la terre, ambitionne de trouver des solutions innovantes et économiques pour aider la Terre à reprendre sa valeur. » déclare François Bouché, Président et Fondateur de VALGO.

« L’artificialisation des sols est un enjeu d’écologie majeur. VALGO est l’un des principaux acteurs indépendants de la dépollution des sols. Par cet investissement via notre fonds de transition énergétique, nous sommes heureux d’accompagner les projets de croissance, notamment à l’international, de ce groupe entrepreneurial, dont nous partageons les valeurs et la vision. », ajoute Mathieu Badjeck, co-gérant du fonds T2 Energy Transition chez Tikehau Capital.