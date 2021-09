English Finnish Swedish

Aktia Bank Abp

Börsmeddelande

7.9.2021 kl. 13.15

Aktia uppdaterar sin tillväxtstrategi och sina långsiktiga finansiella mål

Aktias styrelse har godkänt bolagets uppdaterade strategi och nya finansiella mål. Den nya uppdateringen av strategin, som sträcker sig fram till 2025, stöder bolagets tillväxtmål och för bolaget mot en ny vision om att vara ”den ledande kapitalförvaltarbanken”. Tillväxtstrategin bygger i synnerhet på ett nära samarbete mellan Aktias tre affärsområden (Kapitalförvaltning, Bankverksamhet och Livförsäkring). En stark fokusering på kapitalförvaltning är central i all affärsverksamhet i bolaget.

De nya långsiktiga finansiella mål för 2025 är följande:

ett jämförbart rörelseresultat på över 120 miljoner euro

en jämförbar avkastning på eget kapital (ROE) på över 12 procent

ett jämförbart kostnads-/intäktstal under 0,60

en kärnprimärkapitalrelation (CET1) på över 1,5 procentenheter ovanför minimikravet.

Aktias dividendpolicy förblir oförändrad. Målsättningen är att även i fortsättningen betala ut 60–80 procent av räkenskapsperiodens vinst till aktieägarna.

”Vår uppdaterade strategi styr koncernens riktning och målsättningar efter vårens företagsförvärv. I fortsättningen koncentrerar sig Aktia på en mer helhetsbetonad kapitalförvaltning, och jag är mycket glad över de möjligheter som köpet av Taaleris kapitalförvaltningsverksamhet medför. Vårt ambitiösa mål är att skapa Finlands bästa kapitalförvaltarbank, och ett smidigt samarbete mellan de olika affärsområdena är en förutsättning för att det ska lyckas. Samtidigt betonar strategin allt mer betydelsen av kundförståelse och en utmärkt kundupplevelse", säger Aktias verkställande direktör Mikko Ayub.

”Aktia har haft en viktig och ansvarsfull uppgift att bygga välfärd och ett förmögnare samhälle från en generation till en annan alltsedan 1825”, fortsätter Ayub. ”En stor del av finländarnas förmögenhet ligger på bankkonton. Vi vill hjälpa människor, företag och institutioner att tänka framåt och öka sin förmögenhet även under de kommande två hundra åren. I samband med uppdateringen av strategin förnyar Aktia sin mission, som är att ’skapa välstånd för kunderna och samhället’. Jag är också särskilt nöjd med Aktias nya klimatmål, där Aktia bland annat eftersträvar koldioxidneutralitet i sina placeringsportföljer före 2050.”

Aktias nya strategiska prioriteringar är:

1. Bästa kapitalförvaltaren





Aktias mål är att vara förstahandsvalet för privat- och institutionskunder i Finland. Ett brett produktutbud, spetskompetens inom portföljförvaltning samt högklassig privatbanksverksamhet står i centrum för Aktias kapitalförvaltning. En central del av utvecklingen av kapitalförvaltningen är att framgångsrikt integrera den på våren förvärvade Taaleri kapitalförvaltningsverksamheten.

2. Tillväxt genom kunder som vill öka sin förmögenhet





Aktia söker tillväxt särskilt genom kunder som vill öka sin förmögenhet, och erbjuder ansvarsfull och heltäckande rådgivning inom kapitalförvaltning med ett brett utbud av bank-, kapitalförvaltnings- och livförsäkringstjänster. En effektivare korsförsäljning av produkter och tjänster inom olika affärsområden utgör en väsentlig del av helheten. I företagsbanksverksamheten söker Aktia tillväxt i synnerhet inom medelstora företag.

3. En utmärkt kundupplevelse





Aktia ser kundupplevelsen som en viktig drivkraft för tillväxten. Aktia kommer att fortsätta lägga vikt på kundförståelsen och utveckling av servicemodeller som betonar helhetslösningar och stöder samarbetet mellan olika affärsområden för att skapa en utmärkt kundupplevelse.

Kapitalmarknadsdagen

Aktia ordnar en virtuell kapitalmarknadsdag i morgon den 8 september 2021 kl. 9.00. Mer detaljerad information om uppdateringen av strategin ges under kapitalmarknadsdagen. Presentationerna under kapitalmarknadsdagen kan ses via en direkt webcast-sändning eller via en inspelning efter evenemanget på adressen https://aktia.videosync.fi/2021-09-08-cmd/. Presentationsmaterialet finns tillgängligt på Aktias webbplats www.aktia.com när evenemanget inleds. Anförandena hålls på engelska.

Aktia Bank Abp

Mera information:

Mikko Ayub, verkställande direktör, tfn 010 247 5121

Outi Henriksson, ekonomi- och finansdirektör, tfn 010 247 6236

Lotta Borgström, direktör för investerarrelationer och kommunikation, tfn 010 247 6838, lotta.borgstrom@aktia.fi

Distribution:

Nasdaq Helsinki Oy

Massmedier

www.aktia.com

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 900 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundmedel (AuM) 30.6.2021 uppgick till 15,6 miljarder euro och balansomslutningen till 11,2 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com