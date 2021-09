Aktia publicerar en ny klimatstrategi – målsättningen är koldioxidneutralitet i placeringsportföljerna före 2050

Finnish Swedish English

Aktia har gjort upp en klimatstrategi för koncernen med fokus på förmögenhetsförvaltning, placeringar, kreditgivning och den egna verksamheten. Aktia satsar systematiskt på att utveckla sitt klimatarbete via sin nya klimatstrategi. Målsättningen är koldioxidneutralitet i placeringsportföljerna före 2050 om verksamhetsmiljön så tillåter. Inom kreditgivningen är målsättningen att minska koldioxidutsläppet och -exponeringen. I fråga om Aktiakoncernens egen verksamhet är målsättningen nettokoldioxidneutralitet i hyreslokalernas energiförbrukning före 2030.

En minskning av utsläppen i kreditgivningen kommer att genomföras genom att man fastställer ansvarsfulla kriterier som stöder klimatet inom utvalda företagssektorer för 25 procent av företagslånen fram till 2030 och för 50 procent fram till 2050. Därutöver är målsättningen att skapa ansvarsfulla kriterier som stöder klimatet för 25 procent av bolånen före 2030.

Aktia eftersträvar också koldioxidneutralitet i sina placeringsportföljer före 2050. Institutionella placerare är i allt högre grad intresserade av sina placeringars klimatpåverkningar och intresset hos övriga kundsegment ökar också tydligt.

”Koldioxidavtrycket i Aktias aktiefonder var i början av året i genomsnitt 56 procent mindre än i jämförelsemarknaden. Detta är ett gott utgångsläge för att utveckla klimatarbetet inom förmögenhetsförvaltningen. Med hjälp av scenarioanalyser och klimatmålsättningar strävar vi efter att se till att vår verksamhet står i linje med Parisavtalet från 2015”, säger Aktias hållbarhetsdirektör Markus Lindqvist.

Följande steg i klimatarbetet blir att precisera genomförandeplanen, delmålen samt utsläppsanalysen inom kreditgivningen.

Målsättningen för den egna verksamheten är att uppnå nettokoldioxidneutralitet i fråga om affärslokalernas energiförbrukning före 2030 och inom andra betydande utsläppskällor senast före 2050.

Inom Aktias klimatarbete har man redan tidigare uppnått positiva resultat. Aktia har under de senaste åren förbättrat sin klassificering till klass B i Carbon Disclosure Projects (CDP) jämförelse. Under våren började Aktia också offentligt stöda TCFD och publicerade sin första TCFD-översikt (Task Force on Climate-related Financial Disclosures).

Mera information:

Markus Lindqvist, Director, Sustainability, tfn 010 247 6846

