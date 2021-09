Papildinājums pie akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2021. gada 6. septembra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumiem

English Latvian

Saskaņā ar NASDAQ QMX Riga noteikumu “Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajos tirgos”14.1.2. punkta prasībām informējam, ka jaunieceltajam AS “Latvijas Gāze” Padomes loceklim Jurijam Ivanovam nepieder AS “Latvijas Gāze” akcijas.

Ar cieņu,

AS “Latvijas Gāze” vārdā,

Valdes priekšsēdētājs

Aigars Kalvītis