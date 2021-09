NOTE AUX MÉDIAS : Ultragenyx Canada annonce l'approbation par Santé Canada d'une deuxième indication du Crysvita™ (injection de burosumab) pour le traitement de l'ostéomalacie oncogénique chez l'adulte

OTTAWA, 07 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ultragenyx Pharmaceutical Inc., une société biopharmaceutique axée sur le développement et la commercialisation de nouveaux produits pour les maladies rares et ultra-rares, a annoncé aujourd'hui que le Crysvita™ (injection de burosumab) avait été approuvé par Santé Canada pour le traitement de l'ostéomalacie oncogénique (Tumour Induced Osteomalacia, TIO) chez l'adulte. Le Crysvita est également approuvé pour le traitement de l'hypophosphatémie liée à l'X.

La TIO est une maladie rare caractérisée par le développement de tumeurs qui provoquent l'affaiblissement et l'amollissement des os. Les tumeurs associées à la TIO libèrent une protéine connue sous le nom de facteur 23 de croissance du fibroblaste (FGF23), qui abaisse les niveaux de phosphate.

INDICATION POUR L'OSTÉOMALACIE ONCOGÉNIQUE (TIO)

Le CRYSVITA (injection de burosumab) est indiqué pour le traitement de l'hypophosphatémie associée au facteur 23 de croissance du fibroblaste (FGF23) dans l'ostéomalacie oncogénique (TIO) associée à des tumeurs qui ne peuvent pas être localisées ou réséquées de manière curative chez les patients adultes.

Le traitement doit être initié et surveillé par un professionnel de santé expérimenté dans la prise en charge des patients atteints de maladies osseuses métaboliques.

Son innocuité et son efficacité chez les populations pédiatriques et gériatriques n'ont pas été établies.

Pour des informations importantes sur l'innocuité, veuillez consulter la monographie du produit Crysvita ici . La monographie du produit est également disponible en composant le 1-833-388-5872.

À propos d'Ultragenyx Pharmaceutical Inc.

Ultragenyx est une société biopharmaceutique déterminée à apporter de nouvelles thérapies aux patients traités dans le cadre de maladies génétiques rares et ultra-rares graves. La société a bâti un portefeuille diversifié composé de médicaments et de traitements candidats approuvés afin de traiter des pathologies caractéristées par d'importants besoins médicaux non satisfaits et une biologie claire, et pour lesquelles il n'existe généralement aucune thérapie approuvée traitant la maladie sous-jacente.

La société est menée par une équipe de direction expérimentée dans la mise au point et la commercialisation de solutions thérapeutiques contre les maladies rares. La stratégie d'Ultragenyx se fonde sur un développement de médicaments rapide et rentable, dans le but de fournir des thérapies sûres et efficaces aux patients pris en charge dans la plus grande urgence.

Pour tout complément d'information sur Ultragenyx, veuillez consulter le site Web de la société à l'adresse : www.ultragenyx.com .

Énoncés prospectifs

À l'exception des informations historiques contenues dans le présent document, les questions exposées dans ce communiqué de presse, y compris les déclarations relatives aux attentes et projections d'Ultragenyx concernant ses résultats d'exploitation et ses performances financières futurs, les réductions prévues de ses coûts ou dépenses, le calendrier, les progrès et les prévisions de ses programmes et études cliniques, ses interactions réglementaires futures, ainsi que les composantes et le calendrier de ses soumissions réglementaires, constituent des énoncés prospectifs au sens des dispositions « sphère de sécurité » de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. De tels énoncés prospectifs impliquent d'importants risques et incertitudes connus et inconnus qui pourraient causer une différence importante entre nos programmes de développement clinique, notre collaboration avec des tiers, nos accomplissements, performances ou résultats futurs et ceux exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, les effets de la pandémie de COVID-19 sur les activités de commercialisation de la société, les résultats commerciaux et opérationnels, les risques liés à la dépendance vis-à-vis de partenaires tiers pour mener certaines activités au nom de la société, des opportunités de marché plus réduites que prévu pour les produits et médicaments candidats de la société, les risques liés à la fabrication, la concurrence d'autres thérapies ou produits, ainsi que d'autres questions qui pourraient affecter la suffisance des liquidités, équivalents de trésorerie et investissements à court terme existants pour financer les opérations, les résultats d'exploitation et la performance financière futurs de la société, de même que la disponibilité ou le potentiel commercial des produits et médicaments candidats d'Ultragenyx. Ultragenyx décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs. Pour une description plus détaillée des risques et incertitudes qui pourraient entraîner des résultats réels différents de ceux exprimés dans ces énoncés prospectifs, ainsi que des risques liés aux activités d'Ultragenyx en général, veuillez consulter le rapport trimestriel d'Ultragenyx sur formulaire 10-Q déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 3 août 2021, ainsi que ses rapports périodiques ultérieurs déposés auprès de la Securities and Exchange Commission.

Contacts

Ultragenyx Pharmaceutical Inc.

Médias

Carolyn Wang

info@ultragenyx.com

Ultragenyx Canada

Monty Keast

647-888-8615

info@ultragenyx.com

Une citation du Dre Aliya Khan, professeure de médecine clinique pour les divisions d'endocrinologie et de métabolisme et gériatrie, directrice de la bourse d'études sur les maladies osseuses métaboliques et directrice de la clinique sur les troubles liés au calcium à l'université McMaster, est disponible à l'adresse : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/44762ffe-3344-482e-8b8a-b2d3fa93bd71