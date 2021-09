English Swedish



Pressmeddelande

Malmö, 7 september 2021

Ny sjukvårdsekonomisk studie lägger fram bevis för värdet av CADScor® vid diagnostik av kranskärlssjukdom

En expertgranskad publicering i septemberutgåvan 2021 av PharmacoEconomics visar besparingar på uppskattningsvis 12,3 miljoner pund för det engelska sjukvårdssystemet per 100 000 relevanta patienter när Acarix CADScor-system används för att utesluta kranskärlssjukdom (CAD).

Kranskärlssjukdom (CAD) är den vanligaste hjärt-/kärlsjukdomen och den vanligaste dödsorsaken i världen. Den nuvarande diagnosmetoden för CAD är dyr, tidskrävande och dessutom är testerna onödiga för upp till 90 procent av patienterna.

Acarix CADScor-system är ett CE-märkt och FDA-godkänt system som gör det möjligt att tidigt och med hög säkerhet utesluta CAD genom en akustisk kartläggning, innan patienterna behöver genomgå invasiva, diagnostiska tester.

Artikelförfattarna utvärderade nyttovärdet för CADScor system för att utesluta CAD i ett tidigt skede av diagnostiseringen i England. Resultaten indikerar besparingar om 131 pund per patient på 1 års tid. Slutsatsen är att om CADScor®-testet sattes in före aktuella standardtester såsom datortomografi av hjärtat minskade kostnaderna för sjukvården under flera olika tidshorisonter.

”Idag remitteras många patienter med medelhög risk för kranskärlssjukdom till dyra, tidskrävande och till och med invasiva diagnostiska tester. Dessa oberoende sjukvårdsekonomiska resultat visar på en stor potential att sänka kostnaderna och arbetsbelastningen, och rikta resurserna mot de patienter som verkligen behöver dem. Vår teknik utesluter på ett effektivt sätt de individer som inte har kranskärlssjukdom. Bara 6–10 procent av populationen med kronisk bröstsmärta diagnostiseras med CAD. Med CADScor® kan uteslutningen göras precist, snabbt och kostnadseffektivt”, säger Per Persson, vd för Acarix.

Läs artikeln här.

För mer information, kontakta:

Per Persson, vd, e-post: per.persson@acarix.com, telefon: +46 73 600 59 90

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 september 2021 kl. 14.00 CET.

Om Acarix:

Acarix grundades 2009 och är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: ACARIX). Acarix CADScor System använder en avancerad sensor som placeras på huden ovanför hjärtat för att lyssna på ljudet av hjärtkontraktion och turbulent flöde. Det har utformats för att vara ett allt-i-ett-system i den meningen att signalen från hjärtat spelas in, bearbetas och visas som en patientspecifik s.k. CAD-score på skärmen. Presentation av mätresultaten erhålls på mindre än 10 minuter. Som en säker metod och lämplig för användning i både primärvården och på inneliggande patienter kan CADScor System potentiellt komma att spela en viktig roll för patient-triage, något som gör att många patienter inte behöver undersökas ytterligare med invasiva, diagnostiska metoder. Redeye AB (+46 (0)8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se) är bolagets Certified Adviser. För mer information besök www.acarix.com.

Bilaga