Avis aux médias : La tournée électorale de la présidente du CTC Bea Bruske s’arrête à Winnipeg

WINNIPEG, Manitoba, 07 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bea Bruske sera accompagnée à Winnipeg par le chef du NPD du Manitoba, Wab Kinew, dans le cadre de la tournée électorale du Congrès du travail du Canada.



Mardi, madame Bruske et monsieur Kinew se joindront à des dirigeants syndicaux locaux et des bénévoles pour faire du porte-à-porte en soutien à la candidate néo-démocrate dans Winnipeg-Centre, Leah Gazan. Mercredi, Bruske fera du porte-à-porte en soutien au député néo-démocrate dans Elmwood-Transcona, Daniel Blaikie.

« Ici, à Winnipeg, les jeunes travailleurs et travailleuses ont été très durement touchés par la pandémie. En raison de la hausse du coût du logement, les familles parviennent encore plus difficilement à boucler leurs fins de mois », a déclaré madame Bruske. « La reprise post-pandémie doit mettre fin aux inégalités grandissantes en investissant dans le logement abordable et en remplaçant les emplois perdus par de meilleurs emplois. Les syndicats du Canada font campagne pour soutenir les candidats et candidates qui ont un plan permettant de renforcer des soins de santé publics par le biais d’un programme d’assurance-médicaments universel et d’exclure toute notion de profits dans le secteur des soins de longue durée. »

La pandémie a non seulement révélé à quel point le personnel de première ligne fait rouler notre pays en temps de crise, mais aussi à quel point les inégalités sont toujours profondes au Canada. Puisque les élections fédérales ont été déclenchées, les syndicats du Canada sillonnent le pays et mettent tous les candidats et candidates au défi de s’engager à placer les travailleurs et travailleuses au cœur d’un plan de relance équitable.

« Les syndicats du Canada appuient des candidats comme Leah Gazan et Daniel Blaikie. Ils ont fait leurs preuves quand il s’agit de défendre les travailleurs et travailleuses et leurs familles », a déclaré madame Bruske. « Nous appuyons les candidates et candidats comme Leah et Daniel, des représentants forts qui soutiennent la mise de notre filet de sécurité social à l’abri des désastres de sorte que la prochaine fois qu’il y aura une crise, aucun travailleur ni travailleuse ne sera laissé pour compte. »

Pour en savoir plus, consultez le site plancanadien.ca .

Quand : Le mardi 7 septembre à 17 h Quoi : Porte-à-porte de quartier en appui à la candidate néo-démocrate dans Winnipeg-Centre, Leah Gazan Où : À partir du 1111, avenue Ellice, Winnipeg, MB R3G 0E2 Qui : Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada Quand : Le mercredi 8 septembre à 17 h Quoi : Porte-à-porte de quartier en appui au candidat néo-démocrate dans Elmwood-Transcona, le député Daniel Blaikie Où : À partir du 844, avenue McLeod, Winnipeg, MB R2G 2T7 Qui : Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada

Chantal St-Denis

cell. 613-355-1962

media@clcctc.ca