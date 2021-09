mdf commerce livre une solution de commerce électronique entièrement intégrée à Grafton Apparel

English French

MONTRÉAL, 07 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- mdf commerce inc. (TSX : MDF), un leader des technologies de commerce électronique SaaS, est fier d'annoncer l'intégration réussie de solutions visant à accroître l'efficacité globale du commerce électronique pour Grafton Apparel, l'un des principaux détaillants de vêtements spécialisés pour hommes au Canada, qui exploite des magasins par l'intermédiaire de ses grandes marques Tip Top, George Richards et Mr. Big & Tall. Les solutions Orckestra et k-ecommerce de mdf commerce ont été mises à profit afin de proposer une solution entièrement intégrée.



En intégrant un système de gestion des commandes omnicanal, des outils pour la gestion mobile des commandes en magasin et des capacités de connectivité des données, les solutions de commerce électronique de mdf commerce ont permis à Grafton Apparel de grandement améliorer l'expérience omnicanale des clients, d'optimiser les temps d'exécution des commandes et d'augmenter la capacité globale de gestion des commandes. La solution mise en œuvre par mdf commerce a été intégrée dans les systèmes existants de Grafton Apparel.

« Nous sommes enchantés de la solution de commerce électronique complète que mdf commerce a été en mesure de livrer », a déclaré Jason Tremblay, directeur des opérations chez Grafton Apparel. « La solution de gestion de la distribution et de l'exécution des commandes en magasin, associée à son intégration à notre ERP et à nos systèmes existants, nous permet de bénéficier de mises à jour automatisées et fiables. Nous avons ainsi optimisé notre temps d'exécution de plus de 200 % et réalisé d'incroyables gains de productivité qui améliorent l'expérience d'achat en ligne de nos clients. »

« Nous sommes fiers de pouvoir offrir des solutions de commerce électronique intégrées comme celle que nous avons livrée à Grafton Apparel », a déclaré Catherine Roy, présidente par intérim, commerce électronique chez mdf commerce. « C'est un parfait exemple de la polyvalence de nos solutions de commerce électronique omnicanal et de la façon dont elles répondent aux besoins des détaillants pour optimiser les investissements dans le commerce électronique en fournissant un moyen simple et facile de s'intégrer pleinement à leur technologie existante. »

À propos de mdf commerce inc.

mdf commerce inc. (TSX : MDF) rend le commerce fluide en fournissant un large éventail de solutions de type logiciel-service (SaaS) qui optimisent et accélèrent les interactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Nos plateformes et services outillent les entreprises à travers le monde, leur permettent de générer des milliards de dollars de transactions annuellement. Nos plateformes d'approvisionnement stratégique, de commerce unifié et de places de marché électroniques sont soutenues par une équipe solide et dévouée d’approximativement 800 employés basés au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour plus d’information, consultez notre site web au mdfcommerce.com, suivez-nous sur LinkedIn ou appelez au 1-877-677-9088.

