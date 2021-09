ALUS annonce le récipiendaire du prix Dave Reid de 10 000 $

English French

EDMONTON, Alberta, 07 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le prix Dave Reid 2021, d'un montant de 10 000 $, a été remis à Duane Movald, participant d'ALUS Brazeau et président de son comité consultatif de partenariat (CCP) depuis le lancement du programme dans le comté de Brazeau, en Alberta, en 2016.

« Duane Movald est un participant ALUS exemplaire, c'est pourquoi l'organisation est si heureuse de le reconnaître pour ses efforts », affirme Bryan Gilvesy, PDG d'ALUS. « Par son engagement en faveur de l'intendance, Duane est un ambassadeur idéal pour le réseau d'agriculteurs et d'éleveurs qui participent au programme ALUS et qui explorent des moyens d'améliorer leurs terres et leurs collectivités. »

Propriétaire et exploitant de Movald Ranches, Duane Movald a toujours été un ardent défenseur du programme ALUS, de ses avantages pour les agriculteurs et les éleveurs et de ses succès en matière d'environnement, et ce depuis son lancement dans le comté de Brazeau en 2016.

« Le programme ALUS est vraiment unique en son genre. Les agriculteurs reçoivent une reconnaissance pour le travail environnemental qu'ils accomplissent, un travail qui profite à l'ensemble de la société », dit Duane.

Duane et sa famille ont été parmi les premiers à réaliser un projet avec ALUS Brazeau. Quelques années après le début de leur projet de gestion riveraine ALUS, on constate des changements notables sur les terres concernées par le projet.

En effet, de nouveaux arbres sont apparus le long des berges du cours d'eau, berges qui étaient auparavant affaissées et sans végétation. Ces arbres aident à stabiliser les rives, empêchant l'érosion de la couche arable, qui peut polluer l'eau et diminuer la terre. Les berges ainsi stabilisées et le système racinaire des arbres contribuent également à atténuer l'impact des inondations.

Duane recourt à la zone de ce projet comme cellule de pâturage de façon sporadique et seulement lorsque cela est nécessaire. Cette utilisation permet à une plus grande diversité d'espèces végétales de se développer et de pousser sur le terrain. Ces plantes concourent à modérer le débit d'eau et à capturer les sédiments, donnant par conséquent une eau plus propre en aval.

« Nous entrons dans une période charnière de l'histoire où l'infrastructure verte commencera à être reconnue comme un élément crucial de la solution globale, et c'est une chose extraordinaire de pouvoir jouer un rôle dans ce domaine. »

Anciennement connu sous le nom de prix de l'innovation des producteurs d'ALUS Canada, le prix Dave Reid a déjà été décerné à Marc Bercier (ALUS Ontario East) en 2020, Tom Towers (ALUS Red Deer County) en 2019, Joe Csoff (ALUS Norfolk) en 2018 et Gerry Taillieu (ALUS Parkland) en 2016.

Cette année, le prix Dave Reid a également récompensé trois finalistes, soit Sarah Hargreaves et Drake Larsen d’ALUS Elgin, et Olivier Martin d’ALUS Montérégie.

Drake et Sarah, copropriétaires et éducateurs de la ferme écologique Three Ridges, ont été reconnus pour leur zone humide innovante et complexe ainsi que leur pâturage de saison chaude. Ces projets d'écosystèmes se complètent l'un l'autre, offrant une capacité accrue d'habitat faunique essentiel, tout en empêchant l'érosion et filtrant les eaux de surface et souterraines.

« Nous sommes reconnaissants envers notre communauté ALUS et son soutien aux projets d'intendance de notre ferme. L'aide financière est une belle reconnaissance du temps et des efforts nécessaires à l'établissement et au maintien des pratiques de conservation », dit Drake.

Le participant au programme ALUS Montérégie, Olivier Martin, est propriétaire et exploitant de la Ferme Gestion Petit Manoir inc. Olivier a été reconnu pour son rôle d'ambassadeur du programme ALUS Montérégie et pour ses nombreux et ambitieux projets d'écosystème. Il dédit entre autres une superficie de ses terres à l’environnement avec la mise en valeur d’un milieu humide et l’implantation d’une bande riveraine d’herbacées et d’arbustes indigènes favorisant les pollinisateurs. Il reboise également une aire en friche riveraine, en plus d’aménager une zone tampon pour les champs agricoles, qui sert aussi de corridor forestier avec les boisés existants.

« En tant qu’agriculteur, c’est important pour moi de veiller à la pérennité de la terre et de l’eau pour que mes filles puissent en profiter plus tard. ALUS m'aide à accomplir ça », dit Olivier

Tous les supporteurs d'ALUS, les coordonnateurs de programme, les membres des comités consultatifs de partenariat et les participants doivent également être félicités. ALUS ne pourrait pas réaliser sa mission sans ses 1 100 participants et les 32 communautés qui les soutiennent. Ensemble, ils conservent et produisent notre patrimoine naturel et assurent un avenir sain et résilient pour l'environnement.

À propos d'ALUS

ALUS (à l'origine un acronyme pour Alternative Land Use Services) est un organisme à but non lucratif qui soutient l'agriculture et la biodiversité au profit des collectivités et des générations futures. ALUS offre un support financier et technique direct à un réseau de plus d'un millier d'agriculteurs et d'éleveurs qui fournissent des services écosystémiques dans plus de 30 communautés au Canada, tels que l'assainissement de l'air et de l'eau, la séquestration du carbone, le contrôle de l'érosion, l'atténuation des inondations, la protection des pollinisateurs et l'habitat faunique. Pour en savoir plus, consultez le site ALUS.ca.

