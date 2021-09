BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj: Eläinkokeen tulokset valmistuneet ja mahdollistavat osaltaan CE-merkintähakemuksen jättämisen

English Finnish

Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto, 7.9.2021, klo 17:45

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n johto on tänään 7.9.2021 hyväksynyt loppuraportin lampailla tehdyn eläinkokeen tuloksista.

Kokeen tulokset vahvistavat poronluuproteiiniuutetta sisältävän Artebone® Pasten toimivuuden ja niiden perusteella yhtiö pystyy vastaamaan positiivisesti viranomaisten esittämiin vaatimuksiin. Loppuraportin mukaan Artebone® Paste saa luun paranemaan nopeammin kuin verrokit (keraami ja uute yksinään).

Toimitusjohtaja Ilkka Kangasniemi:

“Eläinkokeen tulokset olivat odotustemme mukaisia sekä kliinisesti merkittäviä. Positiiviset tulokset ovat yhtiöllemme tärkeä edistysaskel ja vähentävät osaltaan CE-merkinnän saamiseen liittyviä riskejä merkittävästi. Tiedotamme myöhemmin syyskuun aikana erikseen CE-merkintähakemuksen jättämisen aikataulusta tarkemmin.”

Eläinkoe toteutettiin viranomaisten vaatimuksesta täydentämään CE-merkintähakemuksen dokumentaatiota. Kokeella pyrittiin osoittamaan, että Artebone® Paste voidaan luokitella lääkinnälliseksi laitteeksi ja että sen teho on hyväksyttävällä tasolla.

Yhtiö on kertonut CE-merkinnän hakuprosessista ja siihen liittyneistä viiveistä tarkemmin julkaistussa 25.8.2021 puolivuosikatsauksessaan.

Oulussa 7.9.2021

Lisätietoja antavat:

Ilkka Kangasniemi, toimitusjohtaja,

+35840 7080307, ilkka.kangasniemi@bbs-artebone.fi

Hyväksytty neuvonantaja:

Nordic Certified Adviser AB,

+46 70 551 67 29, info@certifiedadviser.se

Tämä on tieto, jonka BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj on velvollinen julkistamaan EU:n markkinoiden väärinkäytön asetuksen mukaisesti. Tiedot on toimitettu julkaisemista varten edellä mainitun yhteyshenkilön edustajan välityksellä 7.9.2021 klo 17:45 (UTC+2:00).

BBS-Bioactive Bone Substitutes on vuonna 2003 toimintansa aloittanut terveysteknologiayhtiö. Olemme kehittäneet uuden tuotteen vaikeiden luumurtumien ja luutumisongelmien hoitoon. Tavoitteemme on tarjota uuden sukupolven lääkinnällisiä tuotteita luuvaurioiden hoitoon ortopedisessa kirurgiassa. Lääkealalla kehitys- ja tutkimustyö vaatii pitkäjänteisyyttä ja rohkeutta kehittää uusia asioita. Tästä meillä on näyttöä jo yli 20 vuoden ajalta. Toiminnallemme on ominaista huippuasiantuntemus, innovatiivisuus sekä työstään innostuneet ja siihen sitoutuneet työntekijät. Kehittämämme ARTEBONE® on tuotekehityksen loppumetreillä, ja haemme sille kaupallistamisen EU-alueella mahdollistavaa CE-merkintää. Olemme oululainen yritys, jolla on lääketehdasluvan omaava tehdas Reisjärvellä. Lisätietoa: www.bbs-artebone.fi

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandissa and Nasdaq First North Growth Market Swedenissä.